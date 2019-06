Asistencia humanitaria para familias afectadas por lluvias en Eloy Alfaro

Eloy Alfaro (Esmeraldas).- Sesenta y cuatro eventos peligros se han registrado, desde octubre de 2018 hasta la fecha, en la provincia de Esmeraldas a consecuencia de la época lluviosa. Los eventos registrados van desde deslizamientos (27), hundimientos (6), inundación (28), socavamiento (2), y colapso estructural (1).

Producto de las fuertes lluvias presentadas en el cantón Eloy Alfaro, varias familias de las parroquias Telembí y Borbón resultaron damnificadas por el deslizamiento y desbordamiento del río Cayapas.

El jueves 06 de junio de 2019, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, personal Técnico del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) entregó asistencia humanitaria que consiste en 3 kits complementarios de alimentos, 3 purificadores de agua, 3 bidones para agua, 4 kits de dormir (colchones, sábanas y almohadas), 4 toldos y 3 kit de aseo personal. En la parte logística se contó con el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos y de Voluntarios de Protección Civil del SNGRE en Esmeraldas.

Recomendaciones

Tenga su mochila de emergencias con los siguientes implementos: un silbato, radio portátil a pilas, velas y fósforos, productos de higiene, comida para mascotas, manta delgada, botiquín con medicinas, alimentos no perecibles, documentos de identificación, dinero en efectivo, botella con agua, linterna a pilar y un juego de ropa.

Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.

No intente cruzar aguas correntosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.

Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.

Manténgase informado a través de fuentes oficiales.