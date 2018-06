République Dominicaine : 18 ans après le «Massacre de Guayubin», justice rendue mais réparation non encore obtenue Spécial

Ce 18 juin 2018 ramène le 18ème anniversaire du «Massacre de Guayubin » en République Dominicaine où six Haïtiens et un ressortissant dominicain ont perdu la vie et plusieurs autres personnes avaient été blessées. Ce triste événement est survenu après que des militaires dominicains eurent ouvert le feu sur un véhicule qui transportait un groupe de personnes en majorité des Haïtiens. Certains des survivants ont été reconduits à la frontière de manière arbitraire, sans formalité. Les blessés n’avaient reçu aucune assistance médicale et les dépouilles des personnes qui ont été tuées avaient été inhumées immédiatement dans une fosse commune, en territoire dominicain, sans avoir été identifiées.

Les soldats dominicains qui avaient commis cet acte barbare et répréhensible, avaient été traduits en juillet 2000 pour homicide, par devant le tribunal militaire. Après 5 années de tergiversation et de dilatoires, l’affaire avait été finalement entendue. Cependant les militaires inculpés allaient être innocentés 5 jours plus tard malgré les demandes qui ont été produites par des victimes de se faire auditionner devant les tribunaux civils.

Suite au blocage du dossier en République Dominicaine, en 2005, les victimes, avec l'Appui du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), du Centre Culturel Dominico-Haitien (CCDH) et de la Clinique Internationale de Droits Humains (CIDDHU), avaient décidé de saisir les instances du système interaméricain de protection des droits de l’homme. Il allait y être mené une longue et fastidieuse procédure durant plus de 7 ans.

Le 29 novembre 2012, les démarches menées ont été gratifiées par le prononcé du verdict de la Cour interaméraine des droits de l’homme ayant condamné l’Etat dominicain pour les violations des droits humains tout en lui faisant injonction de verser une indemnité de 927,000 dollars américains en réparation aux victimes. Un délai de 6 mois à un an avait été également octroyé aux autorités dominicaines pour exécuter l’arrêt. Mais, rien n’est fait jusqu’ à date.

Les institutions pétitionnaires dont le GARR avaient déjà rédigé et soumis, le 10 juillet 2014, un rapport à la CIDH pour attirer son attention sur le refus de l’Etat dominicain d’appliquer la sentence. De son côté, cette institution judiciaire de protection des droits de l’homme, dans une correspondance datée du 27 juillet 2014, avait demandé aux autorités dominicaines de produire un rapport sur l’état d’avancement des mesures de réparation civile.

Depuis lors, les pétitionnaires ne cessent de multiplier les démarches auprès des autorités dominicaines qui, malheureusement, font semblant de ne pas comprendre.

Le GARR , le CCDH et la CIDDHU qui représentent et appuient les victimes du massacre de Guayubin depuis environ 18 ans, dénoncent une fois de plus la mauvaise foi des autorités dominicaines qui refusent d'exécuter les mesures issues du verdict de la Cour IDH, particulièrement celles exigeant le dédommagement des victimes survivantes et ayants droits des victimes décédées.

Tout en appelant à la solidarité de tous et de toutes, les organisations pétitionnaires renouvellent leur engagement de continuer la lutte pour que l’Etat dominicain applique les mesures de cette sentence et respecte les droits des migrantes et migrants haïtiens sur leur territoire.