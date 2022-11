Tableau de bord: Centre d’orientation et d’assistance aux migrants (COAM) Obock | Djibouti Rapport #52: 1 – 30 Septembre 2022

VUE D’ENSEMBLE

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) gère un Centre d’Orientation et d’Assistance aux Migrants (COAM) dans la région d’Obock à Djibouti afin d’aider les personnes qui souhaitent retourner dans leurs pays d’origine après avoir émigré ou tenté d'émigrer vers les pays de la Péninsule arabique.

Par l’intermédiaire du COAM établi en 2011 à Obock, l'OIM offre un ensemble de services adaptés aux besoins des migrants vulnérables le long du corridor migratoire. Les migrants non enregistrés au COAM peuvent également recevoir une assistance en nourriture. Le personnel de l’OIM a été formé pour répondre aux besoins en nourriture, en eau, en abris, en articles non alimentaires et en assistance médicale et psycho-sociale des migrants vulnérables. Grâce à son programme de retour volontaire assisté et de réintégration (AVRR), l'OIM offre également la possibilité d’un retour ordonné dans des conditions respectueuses de la dignité humaine aux migrants souhaitant retourner volontairement dans leur pays d’origine. Depuis la réouverture des frontières en juillet 2020, l'OIM a repris son programme de retour volontaire pour les migrants les plus vulnérables. Cependant, suite à la déclaration d’un état d’urgence national en Éthiopie au début du mois de novembre 2021, ce programme a été suspendu puis repris récemment en février 2022