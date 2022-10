Republic of Djibouti Factsheet (juillet - septembre 2022)

L’opération du HCR à Djibouti s’apprête à lancer l’Opération de Vérification Physique des Personnes sous son mandat sur toute l’étendue du territoire Djiboutien.

L’opération compte actuellement 36 656 réfugiés et demandeurs d’asile, venus majoritairementde la Somalie, de l’Ethiopie et de l’Yémen.

Le but de l’exercice est de: (i) vérifier physiquement les personnes sous le mandat du HCRet de l’ONARSrésidant sur le territoire Djiboutien, (ii) de procéder à la mise à jour des données biographiqueset/ou biométriquesde ces personnes, (iii) la prise et mise en application des demandes de réactivation, de séparation de groupe, d’unification de membresde famille et des cas litigieux non-résolus en rapport avec une procédure d’enregistrement et enfin,(iv) le renouvellementde tout document expiré, perdu, endommagé ou en cours d’expiration émis par le HCR et l’ONARS.A la fin de cet exercice, et sur demande du gouvernement de la Républiquede Djibouti, les données issues de cet exercice de vérification seront partagées avec le gouvernement pour qu’ils puissent rectifierpotentiels duplicationsdans les deux systèmes.En outre, l’opération suit de près des éventuels mouvements au départ de l’Ethiopie, surtout depuis que les conflits ont repris dans la région Tigré à la fin aout 2022.