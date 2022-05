République de Djibouti : Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë Mars - Décembre 2022 | Publié en mai 2022

VUE D’ENSEMBLE

Pour la période d’analyse actuelle allant de mars à juin 2022, environ 132 000 personnes, représentant 11% de la population analysée (de près d’1,2 million de personnes), sont estimées en insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 et 4 de l’IPC). Plus particulièrement, on estime que 5 000 personnes (moins d’un pourcent de la population analysée) connaissent une insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) et environ 127 000 personnes (11 % de la population analysée) sont en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). De plus, environ 423 000 personnes (36% de la population analysée) sont en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). Parmi les 15 zones analysées (cinq zones rurales, sept zones urbaines et trois camps de réfugiés), les trois zones d’Ali Sabieh Rural, Ali Sabieh Ville et Arta Rural ainsi que les trois camps de réfugiés (Markazi d’Obock, Ali Addeh et Holl- Holl d’Ali Sabieh) sont identifiés en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), avec au moins 20 à 40 % de leur population en insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 et 4 de l’IPC). Les autres zones sont classées en situation d’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC).

Le déclenchement du conflit Ukraino-Russe pèse lourdement sur l’économie Djiboutienne, provoquant une hausse des prix des produits alimentaires de base que Djibouti importe d’Ukraine, tels que la farine, le blé et l’huile. Selon le rapport de l’INSTAD, l’Indice de prix à la consommation de février 2022 indique que les prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont enregistré une hausse de +0.8% au cours du mois de février par rapport au mois précédent. Cette hausse, est due, en partie, à une augmentation de prix, des « Pains » (+8.3 %), des « Légumes frais en fruits ou racine » (+2.7%) et des « Céréales non-Transformées » (+1.8%). Cette hausse est cependant atténuée par une baisse des prix des « Laits » (- 2.7%) et des « Sucres » (- 2.3%). Par ailleurs, l’évolution des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » a enregistré une hausse de (+1.3%) en glissement trimestriel et une hausse de +3.8% sur les douze derniers mois. Avec le Ramadan (avril 2022), période au cours de laquelle une augmentation des prix des denrées alimentaires est généralement constatée, les hausses de prix devraient se poursuivre qui réduiraient le pouvoir d’achat de la plupart des ménages également confrontés à une faible disponibilité alimentaire et à l’impact des conditions de sécheresse.