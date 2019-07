Points de suivi des flux de populations Djibouti - Tableau de Bord - Période 1 - 31 mai 2019

En mai, le DTM a enregistré 24 251 mouvements de migration dans 7 FMP à Djibouti. Cela représente une augmentation de 141% du nombre de mouvements observés par rapport à avril 2019. Les hommes adultes représentent la majorité des mouvements (72%) et 8% du total des mouvements sont des enfants. 99,8% de la population est éthiopienne et 93% des mouvements sont dirigés vers le royaume d’Arabie saoudite. Les enfants migrants non accompagnés représentaient 4% du total des mouvements. Sur l’ensemble des migrants interrogés, 98,9% ont déclaré migrer pour des raisons économiques.