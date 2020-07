OIM Djibouti Rapport de situation COVID-19 #10, 26 juillet 2020

FAITS SAILLANTS

Dans le cadre de la réouverture des frontières, l’OIM a donné du matériel d’eau, assainissement et hygiène (EAH) à trois postes frontières. Par ailleurs, une formation à destination de 49 agents postés aux points d'entrée a été organisée sur les mesures de prévention et de contrôle des infections (IPC) et le respect du règlement sanitaire international (RSI).

Les 15 et 16 juillet, 25 agents de la DTM ont été formés à la collecte de données sur les migrations et à la prévention contre le nouveau coronavirus (COVID-19).

27 migrants vulnérables reçoivent une assistance alimentaire, des articles non alimentaire (NFI), et assistance médicale et psychosociale dans le Centre d’Orientation et d’Assistance aux Migrants (COAM) à Obock. 278 migrants bloqués dans la région d’Obock, en provenance du Yémen, reçoivent de la nourriture, de l'eau, des kits d'hygiène et NFI ainsi qu'une assistance médicale.

L'OIM continue de sensibiliser les personnes au COVID-19 par le biais de ses six points de suivi des mouvements de population dans les régions.

VUE DE LA SITUATION

Au 26 juillet, le Ministère de la santé a confirmé 5 050 cas positives au COVID-19, 4 966 cas de guéris et 58 décès. Le nombre de cas positifs a considérablement diminué au cours des dernières semaines.

Le 16 juillet, le Ministère de la santé a publié une circulaire sur la réouverture des frontières, précisant les protocoles sanitaires pour les passagers. Les voyageurs arrivant à Djibouti par voie aérienne/maritime/terrestre doivent être soumis au test COVID19 à leur arrivée aux points d'entrée ; être munis des résultats d'un test de dépistage COVID-19 au moment du départ si les autorités de leur pays de destination l'exigent ; être équipés de masques de protection au moment du départ ou de l'arrivée aux points d'entrée ; respecter la distance physique d'un mètre, si possible, à toutes les étapes du voyage ; emporter un gel hydroalcoolique tout au long du voyage. Dans les aéroports, les gares ferroviaires et les frontières terrestres de Djibouti, des zones d'attente, d'isolement et de circulation sont aménagées pour les passagers afin de s'assurer qu'ils sont maintenus à une distance les uns des autres et que leur température soit prise de manière appropriée.

Depuis l'ouverture officielle des frontières, tous les passagers ont été contrôlés à leur arrivée. Du 18 au 23 juillet, 53 personnes sur 563 ont été testées positives. Tous les passagers testés positifs sont traités par l'équipe médicale de l'hôpital Bouffard.