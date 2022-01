Mise en place des jardins scolaires et de cultures hydroponiques en appui aux écoles rurales à Djibuti

Objective: Fournir une assistance pour l’installation de 21jardins scolaires et deux cultures hydroponiques et leurs utilisations à des fins pédagogiques et de diversification du régime des cantines scolaires.

Key partners: Le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFOP), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Beneficiaries reached: 1 266 enfants et 50 enseignants.

Activities implemented:

Distribution de 3,5 kg de semences maraîchères (aubergine, melon, pastèque, piment et tomate), 1 kg de semences fourragères (sorgho), deux systèmes de goutte-à-goutte et un plateau alvéolé pour la germination à chaque école bénéficiaire.

Mise en place de 21jardins scolaires au sein des écoles rurales bénéficiant à 1 266 écoliers (filles et garçons) et 50 adultes, notamment les directeurs des écoles et les enseignants qui ont appuyé le projet. Installation de deux systèmes hydroponiques au sein de l’école rurale de Nagad, accompagnée de la fourniture d’un réservoir de 5 000 litres, d’engrais organiques, de substrats de germination et de la mise en place d’une serre.

Dispense de six sessions de formation pratique au sein des écoles ciblées au profit des écoliers et des 50 enseignants sur les thématiques liées à la conduite des cultures, à savoir: (i) la fertilité et la préparation du sol; (ii) la germination; (iii) le repiquage; (iv) la fertilisation organique; (v) la récolte; (vi) la lutte naturelle contre les maladies des plantes; (vii) la production améliorée des cultures fourragères; et, (viii) la pratique de l’irrigation goutte-à-goutte pour la bonne gestion de l’eau.

Impact: Augmentation de la disponibilité de légumes frais destinés à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants scolarisés, grâce à la mise en place des jardins scolaires. Renforcement des capacités des élèves et du personnel enseignant et développement de nouvelles techniques agricoles, notamment au sein du jardin scolaire de l’école de Nagad qui abrite les systèmes hydroponiques développés et intégrés, soit le système du film de nutriments et le système de fertirrigation. Sensibilisation des écoliers et des enseignants en matière de conduite des cultures associées et de la technique d’irrigation goutte-à-goutte, grâce à la dispense des formations pratiques in-situ au cours de l’année scolaire.