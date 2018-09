Le Secrétaire général se félicite de la réunion entre les Présidents de Djibouti et de l’Érythrée

SG/SM/19218

17 SEPTEMBRE 2018

La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général se félicite de la réunion tenue entre le Président de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, et celui de l’Érythrée, M. Isaias Afwerki, le 17 septembre à Djeddah sous les auspices de Sa Majesté, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud d’Arabie saoudite.

Le Secrétaire général compte que la réunion constituera une autre étape de la consolidation des derniers acquis de la paix et de la sécurité dans la Corne de l’Afrique. Il espère que la rencontre entre les dirigeants de Djibouti et de l’Érythrée lancera un processus pour régler toutes les questions en suspens entre les deux pays et conduira à une paix, une stabilité et un développement plus généralisés dans la région.

Le Secrétaire général salue le leadership du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et du Prince héritier Mohamed bin Salman Al Saoud ainsi que leurs efforts dans la facilitation du dialogue entre les dirigeants de Djibouti et de l’Érythrée.