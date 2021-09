La toute première stratégie nationale de Djibouti sur la migration cible les défis de la Corne de l’Afrique

Djibouti - Pays d’accueil pour 150 000 migrants sans papiers et lieu de transit pour des milliers d'autres en provenance de la Corne de l'Afrique à destination du Golfe, Djibouti cherche à améliorer leur bien-être et celui des communautés d'accueil grâce à la première stratégie nationale sur la migration du pays, lancée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Cette stratégie permettra d'apporter une aide et de promouvoir des moyens de subsistance durables pour les migrants touchés par le conflit, les crises prolongées, les changements climatiques et le manque d'emplois dans la région.

« Nous espérons que cette nouvelle stratégie contribuera à la prospérité économique et sociale du pays mais aussi au bien-être des migrants », a déclaré Stéphanie Daviot, chef de mission de l'OIM à Djibouti. « C'est le résultat de consultations menées depuis plusieurs mois avec toutes les parties prenantes concernées. »

Lancée dans la capitale cette semaine, la stratégie contribuera à la coordination entre les institutions du pays sur les lois, les politiques et la législation future en matière de migration, ainsi qu'à la promotion de la sensibilisation aux droits des migrants et à leurs besoins humanitaires et de protection. Elle soutiendra également le Bureau national de coordination des migrations, qui est le principal interlocuteur des partenaires travaillant dans le domaine de la migration.

Composé d’une population d'à peine un million d'habitants, Djibouti est bordé par l'Éthiopie, qui compte 112 millions d'habitants, et la Somalie, qui en compte plus de 15 millions. Des milliers de migrants, originaires pour la plupart de ces pays, passent par Djibouti à la recherche de sécurité ou de travail, principalement dans les pays du Golfe. Plus de la moitié (55 pour cent) des plus de 9 900 migrants arrivés au Yémen en provenance de la Corne de l'Afrique au cours du premier semestre 2021 ont traversé Djibouti, puis le golfe d'Aden.

Nombre d'entre eux meurent en cours de route, de faim et de déshydratation dans des conditions désertiques difficiles. Des centaines d'entre eux sont pris pour cible par les trafiquants et les passeurs, au risque d'être exploités et de subir des violences fondées sur le genre. Les femmes et les enfants sont de plus en plus nombreux à transiter par Djibouti. Selon le projet de l'OIM sur les migrants disparus, 97 migrants, dont 16 enfants, sont morts en traversant le détroit de Bab al-Mandeb vers le Yémen depuis début 2021.

La stratégie pays de l'OIM pour Djibouti (2021-2024) soutiendra la mise en œuvre de l'initiative du gouvernement et renforcera la collaboration entre les principales parties prenantes de la migration dans le pays, notamment la société civile et d’autres agences des Nations Unies.

L'élaboration de la stratégie nationale sur la migration et du plan de l'OIM pour Djibouti a été financée dans le cadre du projet intitulé « Solutions durables pour les populations d’accueil, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti », financé par l'Union européenne.

« Cette nouvelle stratégie est une étape décisive vers une gestion efficace des migrations, conformément aux engagements pris par la République de Djibouti, lors de la signature du Pacte mondial sur les migrations en 2018 », a déclaré le Ministre djiboutien de l'intérieur, Saïd Nouh Hassa.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Stéphanie Daviot, OIM Djibouti, Tél : + 253 21 34 2144. Email : sdaviot@iom.int