La FAO réitère son appui à Djibouti dans la lutte contre la faim

La Journée Mondiale de l’Alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre. À Djibouti, le Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources Halieutiques (MAEPE-RH), avec l’appui de la FAO, fait le bilan des réalisations majeures dans les pratiques agricoles, d’élevage et de pêches durables.

15 octobre 2020, Djibouti – Célébrée sous le leadership du Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources Halieutiques (MAEPE-RH), avec l’appui technique et financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Journée Mondiale de l’Alimentation 2020 est consacrée au thème « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble. ».

Le thème de la Journée Mondiale de l’Alimentation 2020 rappelle que la nourriture est l'essence même de la vie et le fondement de nos traditions, nos cultures et de nos coutumes. Nous avons aujourd’hui la capacité d’adopter des solutions innovantes reposant sur des preuves scientifiques pour améliorer durablement et de manière efficiente nos systèmes alimentaires.

« Investir dans l’agriculture et le développement rural est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire. » SEM. Mohamed AHMED AWALEH,

Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage, et des Ressources Halieutiques

En République de Djibouti, des initiatives innovantes sur les techniques agro-pastorales et halieutiques ainsi que des méthodes innovantes de transferts de connaissances auprès des communautés rurales ont été mises en place pour permettre l’augmentation de façon durable des productions agricoles (végétale, animale et halieutique) et le développement des filières agro-pastorales et halieutiques. Par exemple, plusieurs serres et des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte sont en train d’être opérationnels. Un effort particulier a également été consenti afin de préserver les familles rurales djiboutiennes face à la menace du criquet pèlerin. C’est ainsi qu’un plan d’action national de lutte a été mis en place depuis le mois de septembre par le MAEPE-RH et la FAO, suivi immédiatement d’une formation des formateurs et d’une dotation en matériels et équipements.

Depuis 2008, la FAO est engagée aux côtés du Gouvernement de Djibouti pour tout mettre en œuvre afin d’éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Nous ne devons laisser personne de côté. Nous pouvons atteindre l’objectif « Faim Zero » si nous travaillons tous ensemble. -- Rappelle le Représentant de la FAO à Djibouti, PISSANG TCHANGAÏ Dadémanao.

La Journée Mondiale de l’Alimentation 2020 est célébrée dans un contexte très particulier, car en vue de respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la célébration se tiendra essentiellement à travers les médias. Notons également que la journée coïncidera cette année avec le 75ème anniversaire de la création de la FAO, le 16 octobre 1945.

À propos de la FAO

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim. L’objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie saine et active.

Pour en savoir plus : http://www.fao.org/

Contact presse :

Idriss Ali Houmed Chargé de Communication Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) DJIBOUTI Lotissement du Héron, Immeuble Moussa Bouraleh, Lot No.16. BP : 2588 Mob./WhatsApp : +253 77 85 27 87 Tel. : +253 21 353 298

Sitraka ANDRINIVO Spécialiste en Communication Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) DJIBOUTI Lotissement du Héron, Immeuble Moussa Bouraleh, Lot No.16. BP : 2588 Mob./WhatsApp : +253 77 55 85 32