Djibouti travaille pour appuyer les enfants des rues en commençant par une étude de leurs besoins: rapport de l'OIM

Djibouti Ville - Djibouti est peut-être un pays relativement petit dans la Corne de l’Afrique, mais c’est un lieu de transit important pour les migrants, en particulier ceux d’Éthiopie, qui cherchent à se rendre au Yémen et, finalement, dans la péninsule arabe.

Certains des migrants sont des enfants qui ne quittent pas Djibouti et finissent par vivre dans les rues de Djibouti Ville, la capitale. Pour le gouvernement, c'est une question qui mérite une attention particulière.

Le point de départ est l'étude récemment achevée sur les enfants des rues, menée par le Ministère de la femme et de la famille et la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED), avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations.

L’Union européenne a financé l’étude dans le cadre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants dans la Corne de l’Afrique.

L'initiative conjointe UE-OIM facilite une gestion des migrations ordonnée, sûre, régulière et responsable grâce à l'élaboration de procédures et de processus de protection et de réintégration durables fondés sur les droits et axés sur le développement. Le projet, soutenu par le fonds fiduciaire de l'UE, couvre et a été mis en place en étroite coopération avec 26 pays africains au total.

L’étude sur les enfants des rues a pour objectif de fournir un diagnostic des conditions de vie de ces enfants à Djibouti et de formuler des recommandations.

L’étude a été menée conjointement par une consultante nationale, Mme Amina Saïd Chiré, qui a fourni la revue de la littérature et l’analyse qualitative, ainsi que le DISED, qui s’est chargé de l’enquête et de l’analyse quantitatives. L’assistance technique a été confiée à un consultant international, Prof. Michel Poulain.

L’enquête quantitative visait à énumérer les enfants des rues, à connaître leurs caractéristiques et à identifier leurs problèmes prioritaires. Il s'est déroulé dans l'agglomération urbaine de Djibouti, qui compte la majorité des enfants des rues du pays.

La population couverte était constituée d'enfants âgés de 0 à 17 ans identifiés comme vivant dans la rue. Au total, 1 137 enfants ont été interrogés, dont 633 enfants âgés de 0 à 9 ans, dont 195 filles (30,8%) et 504 enfants âgés de 10 à 17 ans, dont 64 filles (12,7%).

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation de l'étude, le Ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, a remercié l'Union européenne pour son soutien à l'étude et a insisté sur la nécessité d'identifier tous les enfants des rues de Djibouti pour mieux les protéger.

La Ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmed Hassan, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à s'attaquer de front à la question par la mise en œuvre de cinq mesures, à savoir: la création d'une plate-forme de coordination, le renforcement et le développement d'installations d'accueil, la mise en place d'un système d'identification; la définition du service minimum de base; et l'élaboration d'une stratégie de protection nationale.

Le Chef de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, l'Ambassadeur Adam Kulach, a déclaré que la situation des enfants des rues était une tragédie qui touchait tout le monde. Il a ajouté que le problème serait au centre de l'attention de l'UE grâce à la mise en œuvre d'un projet de 2 millions d'euros pour les enfants en situation de rue à Djibouti.

