Djibouti: Operational Update (Juillet 2022)

Djibouti est l'un des pays les plus stables politiquement de la région et accueille 35 925 refugies et demandeurs d’asiledes pays voisins et continue de recevoir des arrivées simultanées de Somalie, d'Éthiopie, et Yemen.

Le plus grand groupe de réfugiés sont des Somaliens et des Yéménites, tandis que la plupart des demandeurs d'asile sont des Éthiopiens et des Érythréens. Les arrivées en provenance d'Éthiopie sont en légère augmentation depuis le début du mois de novembre 2020, lorsque le conflit a éclaté dans la région Tigree.

Le HCR et ses partenaires continuent de répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile vivant dans les trois villages de réfugiés Ali-Addeh, Holl-Holl et Markazi, ainsi qu'à la population réfugiée urbaine.