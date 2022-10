À Djibouti, Caritas autonomise les agriculteurs et les communautés grâce a la permaculture

Avec les sécheresses généralisées qui touchent les pays du Sahel et de la Corne de l’Afrique, Caritas Djibouti a accru ses efforts de lutte contre la faim et de préservation de la dignité humaine par le biais de formations, de projets et de plaidoyer sur le développement durable. Depuis fin 2019, Caritas Djibouti a ainsi organisé plusieurs ateliers sur la permaculture, un ensemble de pratiques de gestion des terres favorisant la croissance des écosystèmes naturels de manière autosuffisante, harmonieuse et durable.

Dans le cadre de la campagne mondiale « Ensemble nous » de Caritas Internationalis, lancée en décembre 2021, Caritas Djibouti soutient le projet « Ensemble, nous combattons la faim » de Caritas MONA et a formé avec succès 10 communautés villageoises à la permaculture dans la ville de Djibouti et dans les zones agricoles environnantes habitées par des communautés vulnérables, qui ont reçu une formation à un ensemble de techniques agricoles pratiques. Le projet a également permis de sensibiliser les personnes influentes de la région aux problèmes de sécheresse et de promouvoir les moyens de travailler ensemble pour trouver des solutions durables aux problèmes locaux.

Les partenaires ayant pris part à ces ateliers de formation sont variés et sont principalement regroupés autour du Ministère de l’Agriculture de la République de Djibouti, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD), du Diocèse de Djibouti, de Caritas Mona et de Caritas Internationalis. Les participants comprenaient des agriculteurs et agricultrices de diverses régions du pays, notamment : Djibouti-ville, Douda, Dikhil, Bankoualé, Douloul, Kalaf, Damerjog, Ambouli, Dorra ou Agna Hanlé.

La première journée s’est terminée par une succession de présentations, chacune suivie d’une séance de questions-réponses au cours de laquelle chaque présentation a nourri les connaissances et la réflexion des participants, les éveillant à de nouvelles problématiques et les incitant à intégrer ou reconsidérer certaines pratiques traditionnelles. Les présentations se sont complétées et, à travers cet ensemble d’apports théoriques, elles ont également introduit la deuxième session de formation, qui s’est concentrée davantage sur les aspects pratiques.

Se référant à l’encyclique du Pape François, *Laudato Si’ *(2015), centrée sur le soin des personnes et le soin de la création dans notre maison commune, l’évêque de Djibouti et président de Caritas Djibouti, Mgr Giorgio Bertin, s’est entretenu avec les partenaires et les participants en affirmant que la dégradation de l’environnement due à des pratiques agricoles non durables nuit à la nature et affecte négativement les communautés locales dans leur ensemble. Il a déclaré que le pillage, l’épuisement des terres, l’enrichissement égoïste et la surindustrialisation conduisent à l’incapacité de la terre à se régénérer.

La deuxième journée de formation s’est déroulée sur le terrain, dans la localité de Douda, en périphérie de Djibouti-ville, sur la route du Somaliland. L’objectif de cette deuxième partie était de se familiariser avec un certain nombre de pratiques concrètes sur le terrain, qui pourraient être appropriées et diffusées une fois de retour dans leurs communautés respectives.

Bien que cette session de formation se soit concentrée sur l’aspect sensibilisation, elle a également encouragé les agriculteurs locaux à s’approprier l’amélioration de leur travail grâce à la permaculture, en s’appropriant les techniques et les connaissances, et en ayant la fierté et la confiance nécessaires pour les mettre en œuvre et les partager avec d’autres. Certains des participants ont exprimé le souhait de créer un réseau, même informel, entre agriculteurs et éleveurs dans le but de s’entraider et de s’encourager mutuellement, de partager les bonnes pratiques et d’enrichir la réflexion et la pratique de chacun.

Caritas Djibouti a également des projets de construction de puits et de réservoirs d’eau souterrains dans les zones désertiques ciblant en particulier les communautés touchées par la sécheresse. Elle organise des séances de sensibilisation à la bonne gestion des ressources en eau pour éviter le gaspillage ou la contamination.

Dans l’ensemble, ces projets visent à aider les agriculteurs à accéder à leurs terres et à leur donner les moyens de travailler sans produits chimiques en utilisant les ressources naturelles et en adoptant des techniques agricoles dans l’esprit de l’écologie intégrale, comme l’a souligné le pape François dans Laudato Si’. L’impact de ces projets mis en œuvre avec et pour les communautés vulnérables est manifeste, puisque les agriculteurs sont maintenant en mesure de produire et de vendre des produits sans produits chimiques, notamment des fruits et des légumes.