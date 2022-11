Djibouti - Bulletin mensuel de suivi de prix, Djibouti Ville et les chefs-lieux des régions - Octobre 2022

POINTS CLES

La pénurie de sucre, observée depuis le mois d’août 2022 sur les marchés de Djibouti-ville et à Obock et Dikhil a aussi affectéd’autres régions comme Ali Sabieh en Septembre 2022. Cette pénurie a induit une une hausse des prix de l’ordre de 41% à AliSabieh et de 18% à Dikhil en un mois. Par rapport à Septembre 2021, l’augmentation du prix du sucre est de l’ordre de 42-100% dans toutes les régions. Le prix de cet aliment qui est parmi les plus importants dans l’alimentation des Djiboutiennotamment dans la préparation du thé est actuellement de 51% au dessus de la moyenne de ces cinq dernières années.

De manière générale, après un pic en juin 2022 (+11.5%), le taux d’inflation s’est stabilisé entre 5%-6% depuis le mois de juillet2022 selon: INSTAD. Toutefois, ces taux restent parmi les plus élevés jamais vu à Djibouti ces 8 dernières années (lemaximum entre janvier 2014 et février 2022 ayant été de 4,5% observé en mars 2017). L’inflation des produits alimentaire estla cause principale des taux d’inflation élevés de ces derniers mois. Elle se maintient à 2 chiffres depuis avril 2022. Après unpic de 25.6% en juin 2022, le taux d’inflation des produits alimentaires a été de 12.7% en septembre 2022.

Une analyse du coût minimum d’une alimentation nutritive (ou FNG– Fill the Nutrient Gap) faite à partir des prix de mai 2022et des données sur les dépenses alimentaires de l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire (FSNMS) a montré que c’estde 1 443 FDJ par jour pour un ménage moyen de 5,2 personnes à Djibouti-ville. La fille adolescente représente plus d’un tiersdu coût moyen de l’alimentation nutritive du ménage.

En ce qui concerne le panier alimentaire actuel du PAM, il coûte 58% plus cher en septembre 2022 par rapport à septembre2021 dans les marchés d’Obock-ville, où les réfugiés de Markazi s’approvisionnent habituellement avec leur carte SCOPE.Cette hausse résulte notamment de l’augmentation de 79% du prix des céréales comme la farine de blé et le sorgho et de lahausse de 73% du prix du sucre.