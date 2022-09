Djibouti - Bulletin mensuel de suivi de prix, Djibouti Ville et les chefs-lieux des régions - Août 2022

POINTS CLES

Une pénurie de sucre est observée depuis le mois d’août 2022 sur les marchés de Djibouti-ville et de quelques régionsintérieures comme Obock. Selon l’Agence Djiboutienne d’Information (voir ICI), elle fait suite au manque de ce produit sur lemarché mondial à cause des restrictions sur les exportations par certains pays producteurs tels que l’Inde et la Brésil. Eneffet, avec l’avènement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les prix internationaux de la plupart des produitsalimentaires de première nécessité ont augmenté et certains produits ont connu des phénomènes de pénuries temporairestels que la Farine et le Sucre.

Au niveau national, la pénurie a induit une augmentation du prix du sucre jusqu’à 30% à Obock au mois d’Août 2022, et de13% à Djibouti-ville et à Dikhil. Pour les autres aliments, les hauses de prix ont surtout concerné les pâtes alimentaires etl’huile végétale au mois d’Août 2022. En particulier, le prix des pâtes alimentaires ont augmenté de 71% à Arta aussi a connuune hausse de 71% par rapport et celui de l’huile végétale de 11% à Ali Sabieh. Pour les produits non alimentaires, le prix aaugmenté de 20% dans presque toutes les régions.

De manière générale, l’inflation au mois d’août 2022 s’est décéléré mais reste élevée (+5,9% selon: INSTAD). Le gouvernementa pris des dispositions pour veiller à la régulation de l’approvisionnement du sucre sur le marché, afin de mettre fin auxperturbations. D’autre part, afin d’éviter toute pénurie des produits essentiels, des mesures ont été prises pour protéger lesménages djiboutiens. Il est prévu de doter notre pays d’un stock stratégique des denrées alimentaires pour faire face à lavolatilité des prix sur le marché intérieur et prémunir toutes pénuries, ainsi que de renforcer les programmes de filetssociaux et l’aide alimentaire pour atténuer l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les populations lesplus pauvres.