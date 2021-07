Criquet pèlerin - Mise à jour 15 juillet 2021

PERSISTANCE DES ESSAIMS DANS LE NORD-EST DE L’ÉTHIOPIE

VUE D’ENSEMBLE. D'importantes infestations de Criquet pèlerin persistent dans la Corne de l'Afrique où des opérations intensives de lutte aérienne se poursuivent contre des essaims immatures dans le nord-ouest de la Somalie et, dans une moindre mesure, dans le nord-est de l'Éthiopie où quelques essaims sont présents le long de l'escarpement oriental des hautes-terres septentrionales dans l’est de la région Amhara et de l’ouest de la région Afar. Des pluies légères sont tombées dans le nord-ouest de la Somalie et le nord-est de la région Afar. On s’attend à ce que des essaims en faible nombre, provenant du nord-ouest de la Somalie et peut-être du Yémen, apparaissent dans la région Afar au cours de la semaine prochaine. Il se peut que certains de ces essaims se déplacent vers les hautes-terres septentrionales d'où ils devraient continuer vers les aires de reproduction estivale de l'intérieur du Soudan.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. Des opérations de prospection et de lutte efficaces dans le nord de la Somalie et l'est de l'Éthiopie sont essentielles pour réduire la reproduction qui aura lieu au cours des prochains mois dans le nord-est de l'Éthiopie. Ceci est d'autant plus important que des pluies ont déjà commencé à tomber dans l'Afar et que l’on prévoit des précipitations supérieures à la normale sur le période s’étendant de maintenant jusqu’en septembre. Cela permettra aux essaims de terminer leur maturation et de pondre, avec un début des éclosions prévu début août, donnant naissance à des bandes larvaires qui pourraient finalement entraîner la formation de nouveaux essaims immatures à partir de fin septembre.

CONTEXTE. Des infestations importantes subsistent dans la Corne de l'Afrique, tandis que la situation est calme dans d’autres régions.

SOMALIE . Des opérations de lutte essentiellement aérienne se poursuivent contre des essaims immatures sur le plateau dans le nord-ouest (Somaliland); aucun criquet n'a été observé lors des prospections réalisées dans le nord-est (Puntland).

ÉTHIOPIE . Des opérations de lutte sont en cours contre des essaims arrivés auparavant et qui s'étaient fragmentés le long de l'escarpement oriental des hautes-terres de l'Amhara, près de Kombolcha. Il y a des signalements récents provenant d'un certain nombre de districts voisins, et un essaim a été signalé aujourd'hui se déplaçant en direction du Nord vers Chifra; quelques essaims immatures subsistent dans la zone de la voie de chemin de fer près d'Ayasha.

DJIBOUTI . Un essaim immature est présent au nord d'Ali Sabieh.

YÉMEN . Un essaim immature a été observé sur les hautes-terres près de Sanaa, tandis qu'un autre s'est déplacé plus au sud vers Taïz; une reproduction à petite échelle est en cours dans des parties de l'intérieur.

SOUDAN . Des traitements limités ont été réalisés contre des groupes larvaires et des ailés dans le nord de la vallée du Nil, près de Karima.

ASIE DU S.O. Aucun criquet n'a été observé lors des prospections réalisées récemment en Iran, au Pakistan et en Inde.

À RETENIR. Les opérations de terrain actuellement en cours doivent être intensifiées dans le nord-est de l'Éthiopie et maintenues dans l'est de l'Éthiopie, le nord de la Somalie, à Djibouti et au Yémen.