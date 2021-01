Criquet pèlerin : La traque continue dans les régions du Sud de Djibouti

20 janvier 2021, Djibouti – Dans l’après-midi du mardi 6 Janvier 2021, le Criquet pèlerin a été signalé à Harrou et Gami dans la région de Dikhil, avant d’être passé dans la région d’Ali Sabieh. Cette soudaine apparition, a suscité l'inquiétude des agriculteurs locaux qui craignent de perdre encore une fois leurs récoltes.

C’est en effet en présence de conditions climatiques favorables (pluies, verdure, températures) que démarrent les invasions à partir d’une aire de répartition plus restreinte et plus désertique. Fort heureusement, ces deux régions (Dikhil et Ali Sabieh) n’ont pas de conditions totalement favorables pour une invasion à grande échelle, comme ce fut le cas en 2020. Aux conditions paysagères défavorables, s’ajoute cette année la mise en place d’un vaste plan de riposte contre l’invasion du criquet pèlerin. Il s’agit du déploiement de véhicules 4X4 équipés de pulvérisateurs et des personnels formés et équipés prêts à intervenir en cas d’invasion du criquet pèlerin. Ces personnes formées par la FAO sont composées dans leur ensemble de cadres et agents techniques du Ministère de l’Agriculture basés dans les cinq régions de l’intérieur, ainsi que les cinq coordinateurs régionaux de la FAO. Elles ont été formées sur les techniques de prospection et de lutte contre le Criquet pèlerin ainsi que l’entretien et la maintenance des matériels de traitement et les suivis environnemental et sanitaire. Les équipes des régions sont monitorées au niveau central à la Direction de l’Agriculture et des Forêts et sont renforcées au besoin comme c’est le cas cette semaine où les fréquences élevées d’introductions des criquet pèlerin aux frontières (heureusement sans dégâts) sont observées.

Le Criquet pèlerin est une espèce envahissante et redoutée à cause des dégâts agricoles qu’elle peut causer à grande échelle. C’est pourquoi, le ministère de l’agriculture en collaboration avec la FAO, est aux aguets, par la présence des équipes de prospection/lutte sur le terrain, afin de traquer cet insecte ravageur transfrontalier sur toute l’étendue de la République de Djibouti.

Cette surveillance s’étendra jusqu’au mois de mars de cette année et au-delà. Chaque région aura une équipe de prospection, une de traitement et l’équipe nationale de suivis environnemental et sanitaire sillonnera toutes les régions. Deux équipes de coordination sont également déployées sur le terrain.

Pour en savoir plus

Entretien audio avec Cyril Ferrand, Responsable de l'équipe de résilience pour l'Afrique de l'Est de la FAO. Ecouter l’interview : https://soundcloud.com/unfao/criquets-pelerins-lutte-2021

À propos de la FAO

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim. L’objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie saine et active.

La FAO suit de près la situation mondiale des criquets pèlerins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et fournit des prévisions, des alertes rapides et des renseignements appropriés sur l'ampleur et le lieu des invasions et de la reproduction grâce à son service mondial d'information sur les criquets pèlerins (DLIS).

Pour en savoir plus : http://www.fao.org/locusts/fr

Suivez nous sur Twitter @FAOdjibouti

Contact presse :

Idriss Ali Houmed

Chargé de Communication

Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) DJIBOUTI

Lotissement du Héron, Immeuble Moussa Bouraleh, Lot No.16. BP : 2588

Mob./WhatsApp : +253 77 85 27 87

Tel. : +253 21 353 298

Idriss.AliHoumed@fao.org

Sitraka ANDRINIVO

Spécialiste en Communication

Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

(FAO) DJIBOUTI

Lotissement du Héron, Immeuble Moussa Bouraleh, Lot No.16. BP : 2588

Mob./WhatsApp : +253 77 55 85 32

Sitraka.Andrinivo@fao.org