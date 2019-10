Avis aux Médias: Visite du chef adjoint de l'aide Humanitaire de l'ONU à Djibouti

QUI : Ursula Mueller, Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence du Bureau de la coordination des affaires humanitaires

QUOI : Mission à Djibouti

QUAND : du 2 au 4 Octobre 2019

OÙ : Djibouti Ville, Bondara Ville, Ali Sabieh village de réfugiés et Damerjog

La Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, Ursula Mueller, se rendra à Djibouti du 2 au 4 Octobre pour attirer l'attention du monde sur les effets des changements climatiques dans le pays et la région, et les conséquences pour la situation humanitaire. La cheffe adjointe de l'aide humanitaire constatera également de première main les efforts déployés par les organisations humanitaires et le Gouvernement pour faire face aux défis grandissants, notamment le nombre croissant de réfugiés et de migrants accueillis à Djibouti.

Ces conditions climatiques difficiles, associées à des niveaux élevés de pauvreté, ont laissé au moins un tiers de la population, soit plus de 280 000 personnes, dans des situations chroniques d'insécurité alimentaire à Djibouti. Les conflits, l'insécurité et les difficultés extrêmes dans les pays voisins ont également poussé les réfugiés et les migrants dans le pays, qui accueille actuellement près de 30 000 réfugiés et demandeurs d'asile.

Mme Mueller se rendra dans le village de réfugiés de Ali Sabieh et Bondara Ville où elle rencontrera des personnes touchées par la sécheresse, l'insécurité alimentaire élevée et constatera de ses propres yeux l'intervention des partenaires humanitaires. Elle rencontrera également de hauts responsables gouvernementaux, des organisations humanitaires et la communauté diplomatique. Cette mission intervient juste après une visite en Erythrée voisine.

