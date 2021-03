Arrivée à Djibouti des premiers vaccins contre la COVID-19

Djibouti est le deuxième pays de la Région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à recevoir des vaccins contre la COVID-19 par le biais du mécanisme COVAX.

Djibouti, 6 mars 2021 – Djibouti est le deuxième pays de la Région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à recevoir des vaccins contre la COVID-19, suite à l’arrivée d'une première cargaison du vaccin AstraZeneca/Serum Institute of India (SII) à l'aéroport international de Djibouti. Les vaccins ont été livrés avec l’appui de l’UNICEF par le biais du mécanisme COVAX, une coalition codirigée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Gavi, l’Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, qui assure une distribution juste et équitable des vaccins contre la COVID-19 aux pays, sans tenir compte de leur niveau de revenu.

Cette livraison fait suite à l’arrivée d’une quantité de seringues, faisant partie d'une réserve mondiale financée et soutenue par Gavi, que l’UNICEF a distribuées au nom du mécanisme COVAX le samedi 27 février 2021. L’OMS a collaboré avec les autorités nationales pour définir une stratégie de vaccination comprenant la formation des vaccinateurs, la garantie de la sécurité des vaccins et la surveillance des effets indésirables.

Cette première livraison de vaccins permettra de soutenir la vaccination des agents de santé, des personnes de plus de 50 ans et des personnes présentant des comorbidités.

Grâce à cette contribution et à l'engagement de Djibouti à poursuivre ses efforts pour enrayer et mettre fin à la pandémie, le pays vise à assurer la continuité des moyens à disposition et l'accès aux services essentiels.

S.E. Monsieur Mohamed Warsama Dirieh, Ministre de la Santé de Djibouti, a salué les efforts déployés par tous les partenaires qui ont permis à Djibouti de recevoir des vaccins contre la COVID-19 par l'intermédiaire du dispositif COVAX.

« Les vaccins constituent un élément essentiel pour lutter contre la propagation du virus et pour notre éventuel retour à la vie normale » a déclaré S.E. le Ministre. Il a invité instamment les personnes remplissant les conditions requises à s’inscrire et à se faire vacciner dès que possible.

À l’échelle mondiale, Djibouti a pu endiguer la propagation du virus dans le pays grâce à des mesures préventives. Le pays compte 6102 personnes diagnostiquées positives pour la COVID-19 et 63 décès dus à l'infection par ce virus depuis l'apparition du premier cas à Djibouti le 18 mars 2020.

« Aujourd’hui marque une nouvelle phase dans la lutte contre la COVID-19 à Djibouti, grâce au mécanisme COVAX, à la contribution de Gavi et à l’engagement des autorités djiboutiennes. Avec l’ensemble des partenaires, nous attendons avec impatience le début de la vaccination des personnes éligibles afin d'assurer une protection maximale de la population et de mettre fin à cette pandémie et de permettre le retour à une vie normale » a déclaré Melva Johnson, Représentante de l'UNICEF à Djibouti.

« L'arrivée de ces vaccins marque une nouvelle phase dans la riposte en cours contre la COVID-19 à Djibouti. Plus le nombre de personnes vaccinées sera élevé, plus les vaccins seront efficaces pour ralentir la propagation du virus, faire baisser les taux d'infection et protéger l'ensemble de la société. Mais nous devons toujours nous rappeler que les vaccins ne sont efficaces que lorsqu'ils sont associés à toutes les autres stratégies de santé publique » a déclaré le Dr Mondher Letaief, Représentant de l'OMS à Djibouti par intérim.

« Il est plus que réjouissant de savoir que les vaccins livrés par le biais du mécanisme COVAX atterrissent à Djibouti. Je tiens à remercier tous les Djiboutiens et partenaires qui ont œuvré sans relâche pour franchir cette première étape. Ce n'est que le début ; nous nous engageons à fournir des vaccins à tous ceux qui en ont besoin » a affirmé Ricard Lacort, Responsable principal de pays pour Gavi, l'Alliance du Vaccin, en charge de l'Afghanistan et de Djibouti. Avec l’appui de Gavi, l’OMS et l’UNICEF vont collaborer avec le Gouvernement de Djibouti pour lancer et mener à bien la campagne nationale de vaccination afin d’atteindre toutes les personnes remplissant les conditions voulues.

Note aux rédactions :

COVAX veille à ce que tous les pays participant au mécanisme (actuellement 190, dont Djibouti) aient un accès équitable à au moins deux milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 d'ici fin 2021. Les livraisons supplémentaires de vaccins pour Djibouti devraient arriver au deuxième trimestre 2021.

Pour davantage d’informations, veuillez contacter : Inas Hamam, Chargée de communication, OMS, hamami@who.int