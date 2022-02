WFP PAM R.D. Congo Fiche pays, Janvier 2021

En chiffres

6,587 tonnes de produits alimentaires distribuées

6.6 millions de dollars de transferts de type monétaire effectués

208.1 millions de dollars de besoins nets pour six mois (février-juillet 2021)

1.4 m de personnes assistées En décembre 2020

Point sur les aspects opérationnels

• Le PAM et ses partenaires ont intensifié leurs opérations en 2020 pour répondre aux besoins croissants, en augmentant le nombre de personnes ciblées par l'aide alimentaire et nutritionnelle dans tout le pays. En 2020, le PAM a aidé quelque 6,9 millions de personnes, dont 1,4 million en décembre.

• Kinshasa : Dans le cadre de sa réponse à la pandémie COVID-19, le PAM a développé un projet de protection sociale dans la commune de N'sele à Kinshasa, en partenariat avec UNICEF. Le projet s'attaque à l'impact socio-économique de la pandémie dans l'une des communautés les plus pauvres de la capitale et soutient le développement d'une plateforme nationale de protection sociale sensible aux chocs. Le premier transfert d'argent est prévu pour la fin février 2021.

• Ituri : Les distributions de vivres de décembre 2020 ont atteint près de 110 000 bénéficiaires. Une aide en espèces a été fournie à quelque 157 900 bénéficiaires, dont les réfugiés sud-soudanais des camps de Biringi et Meri. Un exercice de collecte de données ciblé dans le camp de Biringi sera mené en collaboration avec le HCR à partir de la mi-février.

• Kasaï et Kasaï Central : Les deux bureaux de Thsikapa et Kananga ont fourni une aide alimentaire double à plus de 86 700 bénéficiaires couvrant leurs besoins pour deux mois (novembre et décembre 2020). En outre, plus de 157 000 personnes ont reçu une assistance en espèces en décembre 2020. En 2021, le PAM prévoit de concevoir et de lancer des activités de résilience dans la région du Kasaï.

• Nord Kivu : En décembre 2020 le bureau de Goma a assisté près de 82 600 personnes déplacées et familles d'accueil vulnérables via des distributions de vivres, tandis que 10 500 bénéficiaires ont reçu des transferts en espèces. Les activités du PAM sont souvent affectées par la situation sécuritaire difficile dans certains territoires, notamment à Beni, en raison des affrontements armés continus entre les groupes armés non étatiques et l'armée congolaise. Sud-Kivu : En décembre, le PAM a assisté les personnes dans le besoin dans la région des Hauts Plateaux en livrant et en distribuant des biscuits à haute teneur énergétique à 42 155 personnes déplacées, affectées par un conflit interethnique en cours, grâce à une opération aérienne complexe.