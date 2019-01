Weekly Epidemiological Record (WER), 18 January 2019, vol. 94, no. 3 (pp. 17–44) [EN/FR]

Contents

18 Editorial

19 Application of social science in the response to Ebola, Équateur Province, Democratic Republic of the Congo

23 Lessons learnt from Ebola virus disease surveillance in Équateur Province, May–July 2018

28 Preventing the international spread of Ebola virus by comprehensive, risk-informed measures at points of entry and compliance with the International Health Regulations (2005)

32 Risk communication, community engagement and social mobilization during the outbreak of Ebola virus disease in Équateur Province, Democratic Republic of the Congo, in 2018

36 A package for monitoring operational indicators of the response to the outbreak of Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo

39 Operational readiness and preparedness for Ebola virus disease outbreak in countries neighbouring the Democratic Republic of the Congo: progress, challenges and the way forward

43 Monthly report on dracunculiasis cases, January/November 2018

Sommaire

18 Éditorial

19 Application des sciences sociales dans la riposte à la maladie à virus Ebola, province de l’Équateur, République démocratique du Congo

23 Enseignements tirés de la surveillance de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Équateur, mai-juillet 2018

28 Prévenir la propagation internationale du virus Ebola grâce à des mesures exhaustives fondées sur les risques aux points d’entrée et respect du Règlement sanitaire international (2005)

32 Communication sur les risques, engagement communautaire et mobilisation sociale lors de la flambée de maladie à virus Ebola dans la province de l’Équateur en République démocratique du Congo, en 2018

36 Système pour surveiller les indicateurs opérationnels de la riposte à la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo

39 Préparation opérationnelle pour la flambée de maladie à virus Ebola dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo: progrès, défis et marche à suivre

43 Rapport mensuel des cas de dracunculose, janvier-novembre 2018