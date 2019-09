Villes Violentes, Société Violente: Analyser la violence urbain dans l'est du Congo

JUDITH VERWEIJEN

Préface

L’est de la République démocratique du Congo (RDC) est en proie à des violences depuis deux décennies et continue d’enregistrer une insécurité omniprésente. Pourtant, les moteurs de cette insécurité n’ont toujours pas bien été cernés. Le Projet Usalama (Usalama signifiant « sûreté » ou « sécurité » en swahili) du Rift Valley Institute est une initiative de recherche menée par des partenaires dont l’objectif est d’étudier la dynamique du conflit et de la violence et les effets de ces deux phénomènes sur la société congolaise.

La première phase du Projet Usalama (2012–2013) portait sur la « compréhension des groupes armés », tandis que la deuxième (2015–2016) enquêtait sur « la gouvernance face au conflit ». La troisième phase (2018–2019) est quant à elle consacrée à « l’insécurité en ville » et au rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la mise à disposition d’outils pour la sécurité, ainsi qu’à la façon dont les citoyens perçoivent l’insécurité, leur vécu à cet égard et les réponses qu’ils y apportent. Cette troisième phase a été menée en partenariat avec le Groupe d’études sur les Conflits et la Sécurité Humaine (GEC-SH), basé à Bukavu. Le projet part d’une série de questions: qui sont les principaux agents de la sécurité et de l’insécurité dans la ville? Quels sont les moteurs, les logiques et les tendances en matière d’insécurité urbaine? Comment les résidents perçoivent-ils l’insécurité? Et comment la gèrent-ils au quotidien?

Le projet repose sur une approche principalement qualitative basée sur des travaux de terrain approfondis réalisés par des chercheurs aussi bien internationaux que congolais. Les travaux de terrain entrepris pour les besoins du présent rapport se sont déroulés de mars à avril 2019. Les entretiens sont complétés des recherches précédemment menées par l’auteur, et de recherches documentaires provenant de diverses ressources universitaires, gouvernementales, médiatiques et d’ONG. Un grand nombre des entretiens menés dans le cadre de ce rapport ont été réalisés sous couvert d’anonymat. Par conséquent, les données d’identification des personnes interrogées se limitent à une appellation neutre, suivie d’un lieu et d’une date, par exemple « Usalama Projet III, entretien avec un policier, Goma, 25 mars 2019 ». Au cours des recherches, les témoignages relatifs à des événements potentiellement contestés ont été confirmés par de multiples sources ayant eu une connaissance directe des évén- ements en question.

La phase « Insécurité en ville » du Projet Usalama fait partie du projet Solutions for Peace and Recovery (SPR) financé par l’United States Agency for International Development (USAID).