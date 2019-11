Évaluation Rapide Multisectorielle, Katoto, RD Congo (septembre 2019)

CONTEXTE

Depuis le 10 juin 2019 la population de plusieurs villages des chefferies des Bahema Nord et Bahema Badjere – dont Logo, Tche, Lona, Maze, Toto, lonyo, Goba, Lita, Singo, Kparnganza, Blukwa, largu, Vara, Susudale, Tsunde, Ngbad’e, Nyanda, Tsokpa, Dzadda, Ngole, Kongo, Vura, Elisha, Lovi, Hulu, Luko – avait fui d’une manière brusque vers Katoto, Bunia, Iga Barriere, Nizi, et Lopa suite aux représailles de la communauté Lendu causées par la mort des 4 commerçants Lendu sur l’axe Nizi-Mungbalu. Plusieurs villages auraient été touchés et plus de 20 personnes avaient ainsi perdu la vie causant ainsi le mouvement massif de population de plusieurs villages des chefferies ci-haut citées.

CONTEXTE DE KATOTO

Cependant il sied de signaler qu’encore entre le 10 et 20 Septembre, il y a eu plusieurs incursions des éléments de CODECO dans les villages Maze, Lokpa, Kpatiz, Djangi, Dyadda, mais aussi, en deux reprises dans le site de Rhoo qui auraient coûté la vie a plusieurs personnes dont les enfants, les mamans et les personnes de troisième âge. Ces incursions ont été accompagnées des pillages et de kidnapping des dizaines des personnes. Cette situation aurait encore poussé la population de cette contrée à se déplacer vers la localité de Katoto, Bunia, Lopa, et Iga Barrière sans récupérer même un seul habit en mains. Ces personnes dépourvues de tout se trouveraient dans les deux sites se trouvant dans le groupement Luvangire et dans les familles d’accueil des 16 villages de ce même groupement, notamment : Katoto, Kwendra, Luvangire, Kasoro, Lombe, Katsu, Takire, Bahwere, Djondju, Pimbu, Ngbape, Dhitsule, Nyakodjo, Koda, Nyama, pangapanga.

Le nombre de ménages déplacés à la date de mission explot réalisée vers la fin du mois de septembre étaient estimé à 3 005 ménages accueillis dans les familles d’accueil tandis que le résultat de l’évaluation rapide réalisée en octobre 2019 a révélé un nombre de 2 594 ménages déplacés parmi lesquels 1 894 ménages vivent dans les sites informels.

Les besoins non couverts dans tous les secteurs ont été exprimés par les ménages et observés lors des enquêtes qui ont été menées dans les différents villages d’accueil.