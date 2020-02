Évaluation des villages -Territoires de Kalemie et Moba - République démocratique du Congo - Province du Tanganyika: Synthèse des résultats du 15 Septembre au 12 Octobre 2019

Ce Dashboard présente une mise à jurs des principales informations sur la situation du déplacement et des retours dans les territoires de Moba et Kalemie, en province du Tanganyika. Il a été réalisé sur base de données collectées sur terrain à travers un exercice de « suivi de mobilité des populations » conduit du 15 Septembre au 12 Octobre 2019. Au total, 1305 villages ont été évalués dans 79 aires de santé, soient 4 zones de santé, Ces évaluations ont été conduites en collaboration avec l’ONG locale AIDES Tanganyika et la Division Provinciale des affaires humanitaires du Tanganyika.