Évaluation de la Campagne Agricole, Impact des Maladies Zoo-phytosanitaires, Sécurité Alimentaire et nutritionnelle 2018-2019

Résumé Exécutif

Le secteur agricole congolais dispose d’une grande capacité de création d’emplois, d’accroissement des revenus et d’amélioration du cadre de la vie. Pour atteindre l’objectif 2 des Objectifs de Développement Durable(ODD) « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » et le pilier 2 du Plan National de Stratégie de Développement(PNSD), le gouvernement s’est fixé les objectifs stratégiques suivants : (i) renforcer la contribution à la croissance économique ; (ii) restaurer la sécurité alimentaire du pays ; (iii) réduire la pauvreté et la précarité dans les milieux ruraux ; (iv) accroître la production des produits vivriers et pérennes ; (v) améliorer la valeur ajoutée de la production agricole.

Fort de cet état de chose et vue la nécessité de mieux fixer les indicateurs de base pouvant orienter l’élaborations des stratégies et politiques en matière de relance du secteur agricole, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo avait opté pour une croissance économique soutenue par l’agriculture comme principale voie en vue de l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour le Développement axé sur la réduction de la pauvreté.

Pour ce faire, la fixation de ces indicateurs de base avait pour but de mettre en place des mécanismes nécessaires en vue de l’atteinte des objectifs définis. Pour le Ministère de l’Agriculture, cet exercice devrait passer par l’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux cours des Campagnes Agricoles en RDC. A cet effet, les missions d’évaluation des Campagnes Agricoles 2016-2017 et 2017-2018, avaient pour objectif de fournir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l’évolution des productions agricoles et les autres activités connexes.

Ces précédentes campagnes avaient connu une certaine particularité car elles avaient été caractérisées par les attaques des chenilles légionnaires d'automne sur la culture de maïs et dont les résultats avaient révélé que les pertes de récoltes causées par les attaques de la Chenille Légionnaire d’Automne sur les cultures du maïs sont estimées à 45% en moyenne ; en d’autres termes, le pays a perdu environ 0,9 millions de tonnes de maïs du fait des attaques dus à ce ravageur et au prix moyen de 588 Francs congolais (0,38 USD) par kilogramme, la perte totale était estimée à 357 000 000 UDS. Comparées à la campagne agricole 2016/2017, les pertes sur les récoltés avaient augmenté de 17% avec comme corollaires :

Un déficit alimentaire du pays avec des bilans céréaliers qui confirment davantage l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, un faible taux de couverture en céréales et légumineuses, deux ménages sur trois ont une consommation alimentaire peu diversifiée ainsi qu’une production animale nationale en déclin en raison des pillages et des zoo-pathologies récurrentes ;

Ces résultats avaient confirmé le manque d’encadrement des agriculteurs et une absence de stratégies de gestion appliquée aux infestations de la Chenille Légionnaire d’Automne et d’autres maladies des cultures en RDC.

Les conclusions tirées, nous ont permis de formuler des recommandations qui ont conduit à l’élaboration des quatre documents à l’occurrence :

i) Le Rapport de la mission conjointe d’évaluation et de suivi de la Campagne agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 2017-2018 ;

ii) Le Plan de riposte contre la chenille légionnaire d’automne sur le maïs ;

iii) Le Plan de riposte contre les maladies virales du manioc en RDC ;

iv) Plan triennal de travail de la commission nationale en charge de la campagne agricole, sécurité alimentaire et risques zoo-phytosanitaires, ″CNCASA/RZP″ 2019-2021

Dans le souci de réactualiser ces indicateurs d’appréciation de la situation relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il s’était avéré indispensable de relancer un nouvel exercice d’évaluation de la Campagne agricole 2018-2019 en vue de :