Évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) dans les provinces de l’Ituri, Tshopo et Haut Uélé (Données collectées au mois d’août 2020 ; Rapport publié en janvier 2021)

Résumé Exécutif

La situation de sécurité alimentaire des ménages demeure globalement précaire dans les provinces de l’Ituri, Tshopo et Haut-Uélé, suite à une combinaison des chocs, y compris les conflits armés qui déplacent les populations à la fois en Ituri et dans le Nord Kivu voisin, le flux des réfugiés sud soudanais et depuis le mois de mars 2020 les restrictions en vue de contenir l’expansion de la pandémie de covid-19.

Ainsi, pour collecter des données nécessaires à l’actualisation de la cartographie de l’insécurité alimentaire qui résulte des analyses du cadre intégré de classification (IPC), prévues pour le mois d’août 2020, le ministère provincial de l’Agriculture de la province de l’Ituri avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (WFP) a réalisé en août 2020 une évaluation de sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) dont les principaux résultats sont les suivants :

Quelle est la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la zone évaluée ?

Globalement 86 % de la population dans les territoires enquêtés est en insécurité alimentaire pour l’ensemble de la zone qui a fait l’objet de l’évaluation. Ceci représente environ 4 933 900 personnes qui sont en insécurité alimentaire globale (sévère + modérée), dont 2 401 561 personnes qui sont en insécurité alimentaire sévère. Dans la zone enquêtée, moins d’1 % de la population a accès à une consommation journalière suffisante riche en fer d’origine animale et moins d’un ménage sur dix consacre moins de 50 % de ses dépenses mensuelles à l’alimentation, suggérant une forte vulnérabilité économique des ménages.

Où se trouvent les personnes les plus affectées par l’insécurité alimentaire ?

La province de l’Ituri présente la proportion des ménages la plus élevée, soit 83 % de la population qui est globalement en insécurité alimentaire, dont 40 % en insécurité alimentaire sévère. Cette prévalence est sensiblement en hausse par rapport à l’année 2019 où elle était de 29 %. Les territoires de Bafwasende et Faradje sont les plus affectés avec 98 % de ménages en insécurité alimentaire. La situation est aussi préoccupante dans les territoires de Djugu, Dungu et Mahagi où la prévalence de l’insécurité alimentaire est de 94 %, 88 % et 88 %, respectivement.

Qui sont les ménages les plus affectés par l’insécurité alimentaire ?

Les ménages monoparentaux dont les chefs sont soit veufs/ves, divorcés ou de sexe féminin constituent une proportion significative des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre (respectivement 50 %, 55 % et 49 %). Les ménages de déplacés et réfugiés ont plus de difficultés d’accès à la nourriture : respectivement 56 % et 80 % d’entre eux se procurent suffisamment d’aliments et ont une consommation alimentaire pauvre. Presque la moitié de ces ménages ont dû faire recours aux stratégies d’urgence.

Pourquoi sont-ils en insécurité alimentaire ?

La pauvreté systémique qui corrode la population congolaise de manière générale, associée à l’insécurité qui dégrade les moyens d’existence, est la cause sous-jacente de l’insécurité alimentaire dans la zone enquêtée. Cependant, la saison agricole a été perturbée par des fortes pluies qui ont endommagé les cultures et l’épidémie de COVID-19 a ralenti le commerce et les mouvements transfrontaliers avec un impact négatif sur les économies des ménages les plus pauvres. Les chocs variés au niveau des ménages, principalement des maladies graves d’un ou plusieurs membres de la famille, qui érodent les revenus maigres des ménages.