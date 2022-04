Vaccinodromes, équipes mobiles : la RDC accélère sa campagne de vaccination contre la COVID-19 ciblant 11 millions de personnes entre avril et juin 2022

Les autorités de la ville-province de Kinshasa ont lancé aujourd’hui une nouvelle campagne de masse en vue d’accélérer la vaccination contre le coronavirus, COVID-19, avec notamment la mise en place des équipes mobiles, en plus de quatre vaccinodromes déjà fonctionnels depuis plusieurs semaines.

Depuis le début de la vaccination en RDC le 19 avril 2021, le cumul signale un total de 890 363 (1,6%) personnes vaccinées (première dose), dont 553.478 (1,03 %) l’ont été complètement par rapport à la cible attendue de 53,9 millions, selon les chiffres officiels du Programme élargi de vaccination (PEV), communiqués le 07 avril 2022. Pour inverser la tendance, le gouvernement, avec l’appui de ses partenaires, a développé un plan d’accélération de la vaccination contre la COVID-19, allant d’avril à juin 2022 et qui vise à augmenter la cadence de la campagne pour vacciner au moins 11 millions de personnes dans le pays d’ici le mois de juin 2022, et atteindre 10% de la population couverte.

‘‘J’exhorte la population kinoise tout entière de 18 ans et plus à se faire vacciner, car notre souhait est qu’aucune personne ne soit manquée. Cela dans le respect strict des gestes barrières contre la COVID-19,’’ a déclaré Mme Liza Nembalemba, Ministre provinciale de la Santé Publique de la ville de Kinshasa, lors d’une cérémonie officielle de lancement de la campagne à laquelle ont également participé les membres du Partenariat mondial pour la livraison des vaccins COVID-19, en visite à Kinshasa (8-14 avril 2022).

‘‘Le variant hautement contagieux de l'Omicron continue toujours de se propager à travers le monde, y compris en RDC. La pandémie de COVID-19 n’est pas encore terminée. Je lance un appel à toutes les personnes éligibles : vous courez un grand risque de tomber malade et de transmettre la maladie à vos proches et à votre famille. Aujourd’hui, il est clairement démontré que les personnes non vaccinées ont un risque significativement plus élevé de se retrouver à l'hôpital, dans un état critique ou même de mourir du virus de SARS-Cov-2,’’ a souligné le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, Chargé du Bureau de l’OMS en RDC.

Espacée de 14 jours, avec un intervalle de 28 jours entre les deux doses de vaccin, cette accélération de la vaccination se fera à la fois dans les sites fixes et avancés ainsi qu’avec les vaccinateurs mobiles pour atteindre rapidement le maximum des personnes non encore vaccinées, du 14 au 20 avril pour le premier passage, et du 18 au 25 mai 2022 pour le deuxième passage. La grande innovation dans cette campagne, c’est la présence de ces équipes mobiles de vaccination. En recourant à elles, ‘‘l’objectif ultime est de rapprocher les services de vaccination de la communauté, en visant particulièrement les populations qui sont dans des zones d’accès difficile, les établissements d’enseignement, les grandes entreprises publiques ou privées, les associations des femmes et les différentes structures de la société civile pour ne laisser personne derrière,’’ a ajouté le Dr Djiguimdé.

Avec un objectif affiché d’atteindre mensuellement la cible de 2,5 millions de personnes ou encore 625 000 personnes par semaine pendant les deux passages prévus pour Kinshasa, les autorités misent sur ces équipes mobiles de vaccination qui se déplaceront ensemble avec celles de la communication et engagement communautaire ainsi que de la gestion des infodémies, afin de vacciner dans les lieux concernés après les séances de déconstruction des désinformations sur les vaccins au sein de la population.

Dans la capitale de la RDC, en plus de quatre vaccinodromes déjà fonctionnels – notamment à la Place des évolués à la Gombe, Place des artistes à Matongé, Place Sainte-Thérèse à N’djili et à Masina 1, au sud-est de la capitale - les autorités vont également s’appuyer sur plus de 175 équipes de vaccination pleinement mobilisées, à raison de 5 par zone de santé pour réussir cette vaste campagne de vaccination. Chaque équipe sera composée de six personnes : deux cliniciens, deux vaccinateurs, un enregistreur et un gestionnaire des données.

Les activités de la recherche active des cas, avec l’utilisation des tests de diagnostic rapides antigéniques (TDR-Ag) seront couplées à celles de la vaccination dans la communauté lors de ces activités. Toute personne se présentant au site de vaccination et qui donne son accord sera testée après l’investigation et la validation de l’alerte. Avec le soutien de leurs partenaires, les autorités du PEV assurent également la distribution des kits d’hygiène aux personnes de 30 ans et plus qui seront testées et vaccinées.

Parmi les vaccins utilisés pour renforcer la campagne et permettre à la RDC de rapidement renforcer sa stratégie vaccinale, il y a notamment le sérum du laboratoire Janssen, (du groupe Johnson & Johnson), à dose unique, et Pfizer BioNTech, Moderna et Sinovac, à deux doses. Pendant la campagne, le déploiement des intrants sur le terrain se fera de façon séquentielle grâce aux équipes des antennes PEV qui livreront les doses en fonction des besoins exprimés. Ces actions combinées et coordonnées au niveau de la capitale de la RDC visent à réduire la morbidité et la mortalité liées à ce virus potentiellement mortel. Et de permettre l’échange de bonnes pratiques à travers le pays. A ce jour, les meilleures performances dans la vaccination anti-COVID-19 en RDC ont été réalisées par les provinces du Kasaï Oriental (6,9%), du Haut Uélé (2,8%), du Sud Ubangi (2,3%) et du Haut Katanga (1,1%).

La mise en œuvre accélérée de ce projet d’intensification de la vaccination dans les 35 zones de santé de la ville de Kinshasa bénéficie de l’appui de Gavi, ECHO, IFCRC, USAID, UNICEF, OIM, OMS, M-RITE (Momentum Routine Immunization Transformation and Equity), VillageReach, PATH, Breakthrough ACTION, SANRU. La RDC envisage d’élargir ce type de campagnes d’accélération de la vaccination à haut impact dans les autres 11 provinces actives avec le soutien de ses partenaires.

