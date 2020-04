US$ 10 millions de dollars du Fonds Humanitaire en République démocratique du Congo pour lutter contre le COVID-19

Kinshasa, 15 avril 2020 – Face à l’expansion rapide de la pandémie de COVID-19 en République démocratique du Congo, le Coordonnateur humanitaire, David McLachlan-Karr, a décidé d’allouer 10 millions de dollars américains du Fonds Humanitaire en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts conjoints mis en place dans le pays.

Alors que le nombre de cas confirmés de COVID-19 a considérablement augmenté, touchant désormais cinq provinces, la vulnérabilité d’une grande partie de la population risque également d’être accentuée. La mise en place rapide d’activités visant à contenir la propagation de la maladie est plus que nécessaire.

Ces fonds permettront de financer des projets de préparation et de réponse, en mettant l’accent sur la sensibilisation des communautés vulnérables ; la participation et l'engagement communautaire en matière de prévention ; la facilitation et l’accès aux installations sanitaires dans les zones touchées par la maladie. Les activités viseront en priorité les domaines de la santé, l’eau, hygiène et assainissement, et la protection.

« La communauté humanitaire s'engage à la fois à agir aujourd’hui pour endiguer l'impact de COVID19 en protégeant les personnes les plus exposées dans des contextes humanitaires déjà vulnérables, et à continuer à soutenir les interventions humanitaires existantes dans des environnements de plus en plus difficiles », a déclaré M. McLachlan-Karr aujourd’hui à Kinshasa.

Depuis quelques semaines déjà, les agences des Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et les organisations non-gouvernementales nationales et internationales à la sensibilisation des populations vulnérables aux principales mesures de prévention ainsi qu’à la distribution de produits et équipements médicaux au personnel de santé.

« Six autres pays dans le monde ont utilisé leur Fonds de financement commun pour lutter contre l’expansion du COVID-19. Il était important de faire de même en République démocratique du Congo pour répondre efficacement aux besoins les plus urgents, en attendant une assistance globale plus large », a conclu le Coordonnateur humanitaire. À ce jour, quatre pays donateurs – la Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède - ont renouvelé leur engagement pour 2020 envers le Fonds humanitaire en RDC.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information Publique et plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel. +243 819 889 148

Les communiqués de presse d’OCHA sont disponibles sur www.humanitarianresponse.info ou www.reliefweb.int