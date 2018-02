Urgence humanitaire de niveau 3 en R.D. Congo - Bilan depuis la déclaration L3, le 20 octobre 2017 jusqu’au 31 octobre 2017 (en date du 24 janvier 2018)

Ce rapport a été produit par OCHA RD-Congo en collaboration avec les partenaires dans l’ensemble des zones déclarée en L3. Il couvre la période du 20 octobre 2017 (date de la déclaration de crise L3 au niveau du Système des Nations Unies) au 31 décembre 2017. Les zones en L3 sont : (1) La Région du Kasaï : Province du Kasaï Central, Kasaï, Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru et Kwilu; (2) La Province du Tanganyika, et les Territoires de Pweto (Province du Haut-Katanga), et de Malemba-Nkulu (Province du Haut-Lomami) ; (3) Provinces du Sud-Kivu et du Maniema.

Faits saillants

3,5 millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire d’urgence dans les trois zones en L3, dont 1,5 millions de déplacés, 1,6 million de retournés et 60,5 pour cent d’enfants.

Trois plans opérationnels L3 ont été élaborés par la communauté humanitaire en décembre 2017, afin de définir la stratégie de réponse collective sur six mois.

Au total, 418 millions de dollars américains sont requis pour venir en aide à 2,8 millions de bénéficiaires dans les trois zones L3.

L’assistance en cours a déjà bénéficié à au moins 800 000 personnes depuis la déclaration de crise L3 (le 20 octobre 2017), jusqu’au 31 décembre 2017.

Seulement 23,77 pour cent des personnes ciblées dans la Région des Kasaï ont reçu une assistance, contre plus de 57 pour cent dans le Sud-Kivu – Maniema, et 84 pour cent dans la Tanganyika-Pweto-Malembnkulu.

La volatilité et la complexité de ces crises interprovinciales ne laissent pas présager d’amélioration significative à court terme.

Aperçu de la situation

Région du Kasaï : Environ 1,9 million de personnes ont besoin d’assistance dans la région du Kasaï, principalement les populations retournées, déplacées, et les communautés hôtes. En effet, une grande partie des personnes qui s’étaient déplacées pour fuir les conflits dans la région à partir de la fin 2016, ont commencé à rentrer massivement dans leurs localités d’origine dès le mois de juillet 2017, grâce à une amélioration du contexte sécuritaire. Cependant, malgré cette accalmie générale, des poches d’insécurité demeurent en raison des activités des milices (Kamuina Nsapu et Bana Mura), des affrontements avec les FARDC, et aussi des tensions intercommunautaires (entre les groupements Tshokwe et Pende et les populations Luba et Luluas). La Province du Kasaï reste le « point chaud », en particulier les Territoires de Kamonia, Tshikapa et Luebo. Ce contexte volatile expose les populations à de nouveaux déplacements, comme par exemple le 31 décembre dernier, lorsque les habitants de plusieurs villages ont dû fuir vers la brousse suite à des affrontements à Tshikapa et Bakwa Nyambi.

Les violences ont de graves conséquences sur la protection des populations civiles. Depuis le début de la crise, 585 filles et garçons ont été utilisés comme combattants ou boucliers humains par des milices. De plus, 120 enfants ont fait l’objet d’enlèvement et maltraitance et 350 enfants sont non-accompagnés. A cela s’ajoutent 64 456 cas de femmes victimes de violences basées sur le genre (y compris des déplacées et retournées). Les conditions de vies des personnes déplacées et retournées sont extrêmement précaires, puisqu’elles ont perdu l’essentiel de leurs biens et moyens d’existence. Ainsi, trois millions de personnes ont besoin d’une assistance d’urgence en sécurité alimentaire dans les Provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental1.

De plus, de nombreuses infrastructures de base ont été pillées ou détruites, ce qui limite l’accès aux soins de santé, à l’eau hygiène et assainissement et à l’éducation (400 écoles attaquées). En 2017, 929 cas de choléra ont été rapportés dans la Province du Kasaï (dont 93 décès), et 2 251 dans la Lomami (dont 80 décès)2.

A cela s’ajoutent 8 177 cas de rougeole (dont 27 décès) dans la Lomami, 438 au Kasaï Central, et 20 dans la Province du Kasaï, ainsi que dizaines de cas dans les provinces du Kwango, Kwilu, et Kasaï Oriental. Le nombre de zones de santé en alerte nutritionnelle est passé de 8 à 23 entre avril et novembre 2017. Par ailleurs, une mission d’évaluation rapide de l’Intercluster provincial à Kamako (Territoire de Kamonia) a récemment rapporté plus de 10 000 ménages retournés ou expulsés en provenance de l’Angola, arrivés entre octobre et décembre 2017. Ces populations qui s’étaient réfugiées en Angola pour fuir les violences de la Région du Kasaï, ont d’importants besoins humanitaires car elles rentrent dans de zones détruites, et beaucoup ont été victimes de violences au cours de leur retour.

En termes d’accès humanitaire, il faut distinguer les zones accessibles (y compris celles où la situation sécuritaire reste encore volatile), des zones où l’accès est limité par des contraintes logistiques. Les acteurs humanitaires ne sont pas spécifiquement ciblés par des incidents d’accès majeurs, mais ils font régulièrement l’objet de « tracasseries » de la part des forces de sécurité, et aussi d’incidents de criminalité. La sensibilisation et le dialogue avec les communautés et autorités restent la première forme de protection pour les acteurs humanitaires, dans un contexte où leur présence est encore récente. Il est aussi essentiel de renforcer la distinction entre acteurs humanitaires et acteurs de stabilisation pour garantir un meilleur accès.

Provinces du Tanganyika, Haut-Katanga (Territoire de Pweto) et Haut-Lomami (Territoire de MalembaNkulu) : Plus de 900 000 personnes ont besoin d’aide humanitaire dans cette zone. Cette situation résulte principalement des déplacements causés par des violences armées et par des conflits intercommunautaires et fonciers. En effet, depuis le deuxième semestre 2017, au conflit Bantou-Batwa dans la Province du Tanganyika ; se sont greffées les nouvelles dynamiques liées aux milices du Maniema et du Sud-Kivu. Leurs activités au nord des Territoires de Kongolo et de Nyunzu à partir de septembre ont mené à une recrudescence dramatique des violences, entrainant de nouveaux déplacements de populations. De plus, le conflit au Tanganyika s’est étendu vers le sud, dans le Territoire de Pweto (Haut-Katanga), entrainant des déplacements internes importants, et mais aussi le départ de 13 000 congolais vers la Zambie. Ceci serait la conséquence des liens existants entre les milices de Pweto et celles originaires de Manono (au Tanganyika). La crise a aussi affecté le Territoire de Malemba-Nkulu (dans la Province voisine du Haut-Lomami), qui accueille des milliers de déplacés, dans un contexte déjà fragilisé par les épidémies et l’insécurité alimentaire. La situation reste particulièrement volatile à Pweto : le 30 décembre, plusieurs familles appartenant à la communauté Twa ont fui préventivement le village Lwantete (à 40 km de la cité de Pweto), suite à des rumeurs d’attaques d’une milice, pour se réfugier à Kanzuzi et Lukonzolwa.

Les incidents de protection sont vraisemblablement sous rapportés dans les Territoires de Pweto (2 230 cas), Kongolo et Malemba Nkulu (aucune information disponible faute de mécanisme efficace). Les territoires ayant rapporté le plus d’incidents sont Kalemie (16 740) et Manono (4 576). Aux problématiques de protection s’ajoutent des besoins humanitaires multiples, car les conditions de vie sur les sites et lieux d’accueil sont précaires, selon plusieurs évaluations rapides réalisées en décembre 20173 . Les mauvaises conditions d’hygiène et le faible accès aux articles ménagers essentiels (AME) et aux soins de santé ont notamment contribué à une hausse du choléra.

En effet, 22 aires de santé sont non-fonctionnelles en raison de pillages, incendies, et / ou fuite du personnel de santé causés par les conflits. Au total, 6 041 cas de choléra ont été rapportés en 2017 dans la Province du Tanganyika (dont 134 décès),4 727 cas dans la Province du Haut-Lomami (dont 92 décès), et 135 dans la Province du Haut-Katanga (dont 8 décès). Des pics alarmants de rougeole ont aussi été signalés dans les Provinces du Tanganyika (5 835 cas dont 97 décès), du Haut-Katanga (1 139 cas dont 9 décès), et du HautLomami (893 cas dont 6 décès). Les taux de malnutrition sont également préoccupants, dépassant le seuil d’urgence dans les territoires de Kongolo (MAS 2,6% - MAG 10,6%) et de Malemba-Nkulu (MAS 1,7% - MAG 7,3%)4 . A cela s’ajoutent des problématiques d’insécurité alimentaire, avec plusieurs zones de santé en phase 3 ou 4 selon les résultats du 15ème cycle du Cadre Intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

En termes d’accès humanitaire, l’assistance a repris le 27 décembre 2017 pour 33 000 personnes dans les sites de déplacés de Kalemie, après cinq mois d’interruption. L’assistance individuelle à ces ménages déplacés avait été interdite par les autorités afin d’éviter leur sédentarisation sur les sites – alors que les services de santé et d’eau hygiène et assainissement (EHA) avaient été maintenus pour éviter une flambée épidémique. Cette interdiction a pu être levée grâce aux efforts de plaidoyer de la communauté humanitaire, notamment à travers le Cadre Provincial de Concertation Humanitaire (CPCH) récemment mis en place. Par ailleurs une dizaine d’incidents d’accès humanitaires liés à des contraintes sécuritaires ont été signalés entre septembre et novembre 2017. Les activités de coordination civilo-militaire et de sensibilisation se poursuivent (notamment sur l’utilisation des escortes), et une « Note de conduite » rappelant l’importance du respect des principes humanitaires a été partagée.

Provinces du Sud-Kivu et Maniema : 700 000 personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans les Provinces du Sud-Kivu et du Maniema, en particulier les personnes déplacées, retournées et les communautés hôtes. La crise en cours est due à plusieurs facteurs : l’influence du conflit intercommunautaire Bantu-Batwa dans la Province voisine du Tanganyika, la nouvelle dynamique interprovinciale au sein des milices Mayi-Mayi (rassemblement au sein de la « Coalition » depuis juin 2017), et la naissance d’une nouvelle milice dans la Province du Maniema (Voir aussi contexte de la crise à la page 13).

Dans ce contexte de conflits, 53 606 incidents de protection ont été documentés5 dans les zones prioritaires des deux provinces. Les territoires les plus affectés sont Kalehe (14 226 cas) et Shabunda (16 405 cas). Les conditions de vie des déplacés sont extrêmement précaires dans les sites et dans les lieux d’accueil, de même que celles des retournés dans leurs localités d’origine. Par exemple, plus de 34 000 retournés ont été signalés avec des besoins multisectoriels urgents lors d’une mission d’évaluation inter-agences réalisée du 18 au 24 décembre 2017 dans les secteurs Babuyu (Terriroire de Kabambare, Province du Maniema) et Lulenge (Territoire de Fizi, Province du SudKivu).

Plusieurs zones de santé sont en « phase 3 » du 15ème cycle de l’IPC. De plus, les taux de malnutrition sont alarmants : Fizi (MAG 14% - MAS 4,1%), Uvira (MAG 10%), Kalehe (MAG 9,4% - MAS 3,2%), Kabambare (MAG 12,9% ; MAS 5,1%)6 . A cela s’ajoutent des cas de choléra rapportés en 2017 dans les Provinces du Sud-Kivu (12 250 cas dont 42 décès) et du Maniema (1 764 cas dont 48 décès). Des pics de rougeole ont aussi été signalés : 12 173 cas (dont 109 décès) au Sud-Kivu, et 10 074 cas (dont 123 décès) au Maniema. Les risques de propagation des épidémies et d’augmentation de mortalité sont aggravés par la malnutrition et le faible accès à l’EHA, en particulier pour les enfants.

En termes d’accès humanitaire, 37 incidents d’accès liés à la sécurité ont été rapportés entre septembre et novembre 2017. Les principales mesures d’atténuation sont le renforcement des capacités des acteurs en matière de coordination civilo-militaire, la redynamisation de la participation aux mécanismes provinciaux de coordination avec la MONUSCO, et l’amélioration du suivi et du rapportage concernant l’accès.