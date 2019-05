UNPOL appuie l’Union africaine dans la sécurisation des experts engagés dans la riposte contre Ebola

UNPOL MBAYE SADY DIOP ET TSAHIROU MAHAMIDOU

Beni, le 07 mai 2019 – La Commission sécurité EBOLA de la Police de la MONUSCO (UNPOL) à Béni a rencontré une mission de l’Union Africaine (UA) venue procéder à l’évaluation technique d’Ebola et à l’analyse de la situation sécuritaire, en vue de faire des recommandations au Conseil de la Paix et Sécurité de l’UA.

Cette rencontre a eu pour cadre la salle de réunion de la base de la MONUSCO de Madiba. La Police Nationale Congolaise (PNC), les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et la « Task Force Ebola » de la Police des Nations Unies (TFE/UNPOL) y ont pris part.

La délégation de l’UA était composée du Docteur Gérard K. Kouamé (Chef de délégation), du Docteur Jean Paul BUHALAGARHA, du colonel Youssouf Abdallah et du Lieutenant-colonel Sheku S. T. Sesay (chargés de sécurité).

Le Team leader de la TFE/UNPOL, dans son introduction, a souhaité la bienvenue à la délégation avant de procéder à la présentation des membres de la commission sécurité.

A sa suite, le Docteur Gerard K. Kouamé, chef de la délégation, a expliqué que l’objet de la visite est l’amélioration de la sécurité des trente-trois (33) experts de l’UA, présents en RDC, dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola, répartis entre Béni et Butembo.

Il ajoutera qu’il vient solliciter les orientations de UNPOL dans ce cadre.

A sa suite, le colonel Youssouf Abdallah, chargé de la sécurité de l’UA, s’est adressé à l’équipe Task-Force pour avoir une analyse de la situation sécuritaire liée à la riposte.

Répondant à leurs sollicitations, l’Officier de police Individuel Papa Serigne MBAYE, Chef d’équipe de la TFE/UNPOL, a fait un exposé exhaustif allant des alertes aux risques d’attaques, en passant par les actions commises souvent par les groupes armés ou les populations ainsi que leurs causes.

Il a signalé, la nécessité pour les intervenants de collaborer étroitement avec la commission sécurité, compte tenu des réalités du terrain.

Papa Serigne a également fait état de l’importance du rôle que devraient jouer les commissions communication pour apporter une réplique à la mesure des fausses informations distillées par certains groupes de personnes, amenant les populations à nier l’existence de la maladie à virus Ebola.

Selon lui, ceci est l’une des causes de la violence notée envers les acteurs de la riposte.

Le Colonel Emedite des FARDC et le Major Jean Pierre de la PNC ont aussi, tour à tour, pris la parole, pour louer l’excellente collaboration entre la TFE/UNPOL et les Forces de sécurité congolaises.

Pour eux, cette collaboration a un impact positif sur la sécurisation des Centre de Traitement Ebola et des résidences des intervenants à la riposte.

Reprenant la parole, le Chef de la délégation et le Chef de sécurité de l’UA ont fait part de leur souhait de voir une collaboration étroite entre les experts de l’UA présents sur le terrain et la commission sécurité en général et la TFE UNPOL en particulier.

Le Chef d’équipe de la TFE/UNPOL lui a fait part de la disposition de la police des Nations unies conformément aux instructions de leur Chef, le Général Awale Abdounasir, de participer activement à la riposte et lui a demandé de designer un point focal pour le partage des informations sécuritaires.