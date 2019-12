UNHCR RD Congo Factsheet - Octobre 2019

547.294 réfugiés et demandeurs d’asile en RDC, dont 52% de femmes.

99,2% des réfugiés en RDC vivent dans des zones rurales, et 72,6% des réfugiés sont installés hors camps ou sites de réfugiés.

890.044 nombre de Congolais réfugiés en Afrique.

Activités principales – Réfugiés

Protection

Le HCR apporte un appui pratique et technique aux autorités nationales, provinciales et locales, notamment à la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). Le HCR forme des interlocuteurs-clé sur les principes de protection des réfugiés et du droit international. Il collabore avec les autorités nationales sur l’enregistrement biométrique des réfugiés et facilite la délivrance de documents d’identification de réfugiés par les autorités congolaises, ainsi que l’accès à l’enregistrement auprès de l’état civil.

Le HCR surveille les arrivées, l’environnement de protection (état de droit, caractère civil de l’asile, accès à la justice, non-refoulement) et les besoins spécifiques, notamment aux frontières et dans les zones d’accueil des réfugiés. Le HCR travaille pour la protection des enfants, notamment à travers l’appui à la détermination de l'intérêt supérieur (BID), et effectue le monitoring de détention.

Le soutien et l’assistance individuels sont également fournis, notamment le plaidoyer ainsi que la préparation et la soumission des cas urgents de réinstallation.

Le HCR facilite également l’accès à la justice, notamment en soutenant la police dans les zones d’accueil de réfugiés, les audiences foraines et la disponibilité de l’assistance légale.