UNHCR RD Congo Factsheet - Janvier - Mars 2022

Au 31 mars 2022, la RDC accueille 522 121 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement originaires de la République centrafricaine, du Rwanda, du Burundi et du SudSoudan. Environ 48% sont des hommes et 52% des femmes. La majorité d'entre eux (73%) vivent en dehors des camps de réfugiés ou des sites.

Quelque 5,6 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, principalement à l’Est dans les provinces du Nord-Kivu, du SudKivu et de l'Ituri, tandis que plus d’un million de réfugiés et demandeurs d'asile originaires de la RDC sont présents sur le continent africain.

Afin de fournir une protection et une assistance aux personnes forcées de fuir en RDC, le HCR est impliqué dans le modèle de coordination des réfugiés du plan de réponse humanitaire de la RDC, codirigeant les Clusters Protection et Abris et le groupe de travail CCCM.