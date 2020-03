UNHCR DR Congo Factsheet - Février 2020

527.038 réfugiés et demandeurs d’asile en RDC, dont 82% de femmes et enfants.

73.7% des réfugiés en RDC vivent dans des zones rurales, et 25% des réfugiés sont installés dans les camps ou sites de réfugiés.

905.059 est le nombre de Congolais réfugiés en Afrique.

Activités principales – Réfugiés

Protection

 Le HCR apporte un appui pratique et technique aux autorités nationales, provinciales et locales, notamment à la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). Le HCR forme des interlocuteurs-clé sur les principes de protection des réfugiés et du droit international. Il collabore avec les autorités nationales sur l’enregistrement biométrique des réfugiés et facilite la délivrance de documents d’identification de réfugiés par les autorités congolaises, ainsi que l’accès à l’enregistrement auprès de l’état civil.

 Le HCR surveille les arrivées, l’environnement de protection (état de droit, caractère civil de l’asile, accès à la justice, non-refoulement) et les besoins spécifiques, notamment aux frontières et dans les zones d’accueil des réfugiés. Le HCR travaille pour la protection des enfants, notamment à travers l’appui à la détermination de l'intérêt supérieur (BID), et effectue le monitoring de détention.

 Le soutien et l’assistance individuels sont également fournis, notamment le plaidoyer ainsi que la préparation et la soumission des cas urgents de réinstallation.

 Le HCR facilite également l’accès à la justice, en soutenant la police dans les zones d’accueil de réfugiés, les audiences foraines et la disponibilité de l’assistance légale.

 Enfin, le HCR soutient l'accès à la terre pour l'agriculture et le logement, en vue de permettre des alternatives aux camps et de soutenir l'autosuffisance dès que possible.

Education

 Le HCR soutient l’intégration des enfants réfugiés dans le système éducatif national. En raison d’un manque de ressources, l’accent est mis sur l’enseignement primaire.  Etant donné que les écoles manquent de ressources pour accueillir le grand nombre d’enfants réfugiés, le HCR fournit un appui en infrastructures (réhabilitation et construction), du matériel (uniformes scolaires, fournitures de bureau, etc.), et des paiements de personnel enseignant supplémentaire et de frais scolaires le cas échéant.

Santé

 Le HCR soutient un programme de soins santé primaire intégré au système national de santé, pour faciliter l’accès aux soins de qualité pour les réfugiés et populations locales, à travers par exemple la fourniture de médicaments, d’équipement et de personnel de santé, et le renforcement des capacités.

 Le HCR soutient les autorités dans l’élaboration des plans locaux de préparation et de réponse en cas d’épidémie, et soutient la réponse aux épidémies dans les zones d’accueil des réfugiés.

 Le HCR, en collaboration avec les autorités, favorise un accès optimum aux services de santé reproductive (y compris la santé anténatale et postnatale), et de programmes VIH/SIDA dans les structures de santé locales en tant co-chef de file de la réponse VIH/SIDA auprès des personnes déplacées, sous la division de travail ONUSIDA.

 Le HCR veille également à la prévention et au traitement efficace de la malnutrition aigüe en collaboration avec les autorités.

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance

 Le HCR encourage l’autosuffisance des réfugiés à travers des interventions axées sur les moyens de subsistance, et fondées sur le marché. La production agricole est soutenue en assurant l’accès aux terres arables et en fournissant des intrants agricoles tels que des semences et des outils.

 Le HCR encourage les formations professionnelles et vocationnelles pour permettre l’emploi indépendant des réfugiés urbains et ruraux. La création de revenus est encouragée à travers l’élaboration de plans d’affaires viables ainsi que la formation à la culture commerciale et financière.

 Les activités du HCR relatives aux moyens de subsistance peuvent également prendre la forme d’une assistance monétaire ciblée, fondée sur des critères de vulnérabilité.