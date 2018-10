UNHCR DR Congo Factsheet - 31 juillet 2018

Avec le Gouvernement de la RDC, à travers la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), le HCR assure la protection internationale et l’assistance multi-sectorielle des personnes relevant de son mandat. Le HCR collabore étroitement avec les autres agences de l’ONU et d’autres acteurs humanitaires pour une réponse coordonnée et efficace. Le HCR travaille avec 16 partenaires de mise en œuvre (ACTION AID, ACTED, ADES, ADSSE, AIDES, AIRD, ADRA, COOPI, CNR, DRC, INTERSOS Italie, NRC, SAVE CONGO, TSF, WAR CHILD Pays-Bas et WAR CHILD Royaume-Uni) ainsi que plusieurs partenaires opérationnels.