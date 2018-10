UNHCR DR Congo Factsheet - 31 août 2018

Pour la réponse en faveur des réfugiés: Le HCR travaille en étroite collaboration avec les agences de Nations Unies et directement avec 16 ONGs nationales et internationales de mise en œuvre (ACTION AID, ACTED, ADES, ADSSE, AIDES, AIRD, ADRA, COOPI, CNR, DRC, INTERSOS Italie, NRC, SAVE CONGO, TSF, WAR CHILD Pays-Bas et WAR CHILD Royaume-Uni). Le HCR travaille aussi avec des partenaires opérationnels.

Pour la réponse en faveur des déplacés internes et autres vulnérables: les partenaires de mise en œuvre sont: NRC, ACTION AID, WAR CHILD UK. En tant que chef de file du Cluster Protection, le HCR coordonne la composante Protection et Prévention de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV). Dans le cadre du Cluster Abris/AME, le HCR coordonne également le Groupe de travail « Abris ». Conjointement avec l’OIM, le HCR coordonne ensuite le groupe de travail CCCM (Gestion et Coordination des sites de déplacement) et conjointement avec OCHA, le groupe de travail national Cash.