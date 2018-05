Une enquête des Jeunes Reporters sur l’eau à Bunia

Depuis 1993, chaque 22 mars est consacré à la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau. Cette année, les Jeunes Reporters, en partenariat avec le Club d’écoute pour enfants de l’Ituri se sont mobilisés autour du traitement, de la conservation et de l’importance de l’eau.

Quel est le problème à Bunia ?

L’eau potable est un problème à Bunia. On entend souvent que « la REGIDESO n’arrive pas à bien traiter l’eau et il n’y a pas assez d’eau potable pour tout le monde ».

Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Mukenge Bulambo, chef commercial de la REGIDESO à Bunia. Il reconnait le problème et nous confie que « la REGIDESO était construite pour répondre aux besoins de la population de Bunia à l’époque coloniale. Maintenant, avec le peuplement actuel de Bunia, il est difficile de satisfaire tous les consommateurs de la ville. » Selon lui, « la REGIDESO, en collaboration avec le Gouvernement et d’autres partenaires, ont pour projet que l’eau suffise à la population entière ».

L’eau non potable c’est le poison

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, nous nous sommes rendus dans deux complexes scolaires de la ville de Bunia. A travers le théâtre et des exposés, nous avons monté à près de 500 élèves primaires comment traiter l’eau, comment la conserver et pourquoi il est important de consommer de l’eau potable. Elèves et enseignants étaient contents de découvrir tout cela !

Asumani, 12 ans est élève en 6ème année primaire déclare être « ravi d’apprendre comment traiter et conserver l’eau ». Raphael, lui répète les signes indiquant la qualité de l’eau potable : « l’eau potable doit être incolore, insipide et inodore ».

Les directeurs doivent continuer avec de sensibiliser les élèves sur la conservation et le traitement de l’eau. Ce rappel pourrait se faire lors des cours de ‘santé et environnement’. N’oublions pas que l’eau potable c’est la vie mais que l’eau non potable c’est le poison !