Une consultation peut sauver la vie de la mère et de l’enfant

by NELLY ADIDJA

En République Démocratique du Congo, 846 femmes sur 100.000 décèdent en donnant naissance. Pour lutter contre cette réalité, différentes séances de sensibilisation sont organisées afin d’encourager les femmes à consulter lors de leur grossesse. Aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie

Au cours de consultations prénatales, une femme est suivie de la conception jusqu’à l’accouchement. Grâce aux conseils reçus lors de ces consultations, les femmes peuvent mieux se préparer à l’accouchement.

« Je suis régulièrement les consultations prénatales pour me rassurer de l’évolution de ma santé et celle de mon bébé. Au cours de ces séances, on nous donne des informations pratiques sur l’alimentation d’un femme enceinte et du nouveau-né, sur l’importance de l’allaitement maternel, sur le processus du développement de l’enfant, sur la vaccination et sur les vitamines et médicaments », témoigne Amisa, qui participe à une consultation à la maternité de Biopharm, située à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu.

Madame Masheka Migabo, responsable de la maternité, indique fièrement que le taux participation aux consultations prénatales est en amélioration depuis ces dernières années. Elle souhaiterait voir toutes les femmes enceintes de sa communauté participer aux consultations. « Les mamans ont compris que les accouchements ne devaient plus se faire à domicile au vu de des risques pour la santé de l’enfant et de la mère. Beaucoup de décès maternels et infantiles surviennent faute de suivi et de prise en charge. Nous invitons toutes les femmes à ne pas gérer les douleurs d’enfantement à la maison. Dès qu’elles sentent une douleur, elles doivent venir directement à l’hôpital, munies de leur kit d’accouchement ».

La majorité des décès des mères et des nouveau-nés peuvent être évités. Il suffit que toutes les femmes suivent régulièrement des consultations prénatales, car c’est grâce à ces consultations que les femmes sont suivies et conseillées pour leur accouchement.

