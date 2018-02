Une concertation pour la stabilisation dans le Sankuru

LAURENT SAM OUSSOU

Sankuru, le 12 février 2018 – Une délégation de la MONUSCO et OCHA s’est rendue à Lusambo, dans la province du Sankuru, pour y évaluer la situation humanitaire et identifier un site pour le déploiement temporaire de la force de la MONUSCO.

Cette visite, deuxième du genre, fait suite aux altercations intercommunautaires survenues autour de l’implantation d’une antenne d’une société de téléphonie de la place dans le territoire de Lomela.

Cette situation, qui a occasionné des déplacements de populations, a aussi occasionné la destruction d’écoles et des centres de santé, faisant au moins 2 morts selon le Gouverneur de la province du Sankuru, S.E Professeur Berthold Ulungu Lukata, par ailleurs premier Gouverneur de cette nouvelle province. Les besoins en termes d’accès aux déplacés, aux besoins d’abris pour eux ainsi que des questions de sécurité alimentaire de santé et d’éducation se posent.

Au cours de leur visite, la MONUSCO et OCHA ont échangé avec le Gouvernement provincial conduite par le Gouverneur de la province, ainsi qu’avec le commandement des FARDC sur les questions de stabilisation dans le Sankuru.

Une visite de sites pouvant abriter les forces de la MONUSCO et une analyse de projets humanitaires et de stabilisation a été effectuée pour cette partie de la RDC difficile d’accès, afin «d’apporter une réponse intégrée et cohérente pour répondre aux besoins spécifiques de cette province», Selon Charles Frisby, Chef du bureau de la MONUSCO pour le grand Kasaï.