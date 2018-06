Une cinquantaine de journalistes de Uvira outillés pour couvrir la période électorale

BILAMEKASO TCHAGBELE

Venus des territoires de Fizi, de Walungu et d’Uvira, 46 journalistes parmi lesquels 11 femmes, ont passé ensemble deux jours focalisés sur la matière de la couverture médiatique du processus électoral.

Du 21 au 22 juin dans la salle polyvalente du territoire d’Uvira, la cinquantaine de journalistes de la presse écrite, de l’audiovisuel et de la presse en ligne, ainsi que les représentants de la presse des FARDC et de la PNC, ont suivi des exposés sur le processus électoral en RDC et la sécurité du journaliste en période électorale.

Organisé par la synergie des médias d’Uvira et de Fizi, avec l’appui du bureau de l’information publique de la MONUSCO Uvira, l’atelier a traité les sujets suivants :

Les grands moments du processus électoral en RDC avec les phases d’enrôlement et les différents scrutins par le représentant de la Commission Electoral Nationale Indépendante (CENI),

La sécurité des journalistes et les délits de presse par le procureur de la république d’Uvira,

-Le monitoring des manifestations et maintien de l’ordre public en période électorale par la section du bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’homme,

La sécurité physique, sociale et professionnelle du journaliste en période électorale par le coordonnateur de la synergie des Médias d’Uvira et de Fizi, SYMUF.

Avant ces différents exposés les journalistes ont suivi avec attention une présentation sur le mandat actuel de la MONUSCO en rapport avec la dernière résolution du conseil de sécurité des Nations Unies ; la résolution 2409 passée au peigne fin sur ses deux piliers que sont la protection des civils et le suivi de l’accord du 31 décembre 2016 avec l’appui de la communauté internationale au processus électoral.

Les discussions qui ont suivi chaque présentation ont été l’occasion d’échanges très enrichissants sur des expériences vécues. Une des principales préoccupations des journalistes se résume à comment la MONUSCO, dont les ressources sont réduites et appelées encore à être réduit, va pouvoir continuer à assurer pleinement la protection des civils et appuyer le processus électoral.

Résumant ses préoccupations, le représentant du chef de la division de la communication stratégique et de l’information publique de la MONUSCO, Jean-Tobie OKALA, a dit que rien ne se fera en dehors du cadre fixé par la résolution 2409 qui définit clairement les contours de l’appui à apporter. Il a rappelé aux journalistes que la RDC est un Etat souverain et que la MONUSCO est ici sur invitation du gouvernement pour l’appuyer. Il a par ailleurs insisté sur le respect de l’éthique et de la déontologie journalistiques en invitant les journalistes à éviter des sujets sensationnels qui n’apportent rien à l’information et à l’éducation de la population.

A la fin des échanges, un journaliste venu de Lemera, dans les moyens plateaux d’Uvira, en recevant son attestation de participation, a souhaité que d’autres rencontres similaires soient organisées au profit d’un plus grand nombre de journalistes car, a-t-il dit, au-delà des thématiques discutées, ce sont des rencontres qui permettent de nouer des contacts professionnels et échanger les expériences avec des confrères qui vivent d’autres réalités.