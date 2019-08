Un système d'insécurité: Comprendre la violence et la criminalité urbaines à Bukavu examine le rôle des rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la mise à disposition d’outils pour la sécurité, ainsi qu’à la façon dont les citoyens perçoivent l’insécurité, leur vécu à cet égard et les réponses qu’ils y apportent à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu dans l'est du Congo. Face à une insécurité urbaine grandissante, les habitants de Bukavu ont décidé de prendre les choses en main. L’improvisation, la débrouille et l’« auto-prise en charge » sont devenues des logiques de l’action personnelle. Cela a engendré un ordre ambigu dans lequel une pluralité d’acteurs est en concurrence pour parvenir à un objectif pratiquement irréalisable: à la fois survivre, prospérer et garantir la sécurité.

Le Projet Usalama est une initiative de recherche menée par des partenaires dont l’objectif est d’étudier la dynamique du conflit et de la violence et les effets de ces deux phénomènes sur la société congolaise. La troisième phase est quant à elle consacrée à « l’insécurité en ville » et au rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la mise à disposition d’outils pour la sécurité, ainsi qu’à la façon dont les citoyens perçoivent l’insécurité, leur vécu à cet égard et les réponses qu’ils y apportent. Cette troisième phase a été menée en partenariat avec le Groupe d’études sur les Conflits et la Sécurité humaine (GEC-SH), basé à Bukavu. Le projet part d’une série de questions: qui sont les principaux agents de la sécurité et de l’insécurité dans la ville? Quels sont les moteurs, les logiques et les tendances en matière d’insécurité urbaine? Comment les résidents perçoivent-ils l’insécurité? Et comment la gèrent-ils au quotidien?