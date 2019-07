Un Ordre Ambigu: Groupes de jeunes et maintien de l’ordre en milieu urbain dans l’est du Congo

Points clés

Dans de nombreuses villes de l’est de la République démocratique du Congo, des groupes de jeunes sont impliqués dans le maintien de l’ordre en milieu urbain, opérant dans un espace se situant à la fois entre les acteurs étatiques et non étatiques et entre la gouvernance formelle et informelle.

Si l’on doit à certains de ces groupes de jeunes une amélioration de la sécurité dans leurs quartiers, d’autres contribuent à la détérioration de l’environnement sécuritaire local.

Il arrive que ces groupes soient cooptés ou employés par des acteurs de la sécurité étatiques, des organisations criminelles ou des responsables politiques. Cela peut affecter leur statut et la contribution qu’ils apportent à la sécurité.

L’organisation et les activités de ces groupes varient considérablement selon la ville et le quartier. Ces caractéristiques évoluent également au fil du temps, les groupes étant influencés par des processus politiques et sécuritaires plus globaux.

Les groupes de jeunes impliqués dans le maintien de l’ordre ne sont pas simplement des acteurs de la sécurité. D’une manière générale, les jeunes rejoignent ces groupes afin d’influer sur l’ordre social de leur quartier et de leur ville, et ainsi de se rendre importants sur les plans social et politique.

Il convient de proscrire toute vision édulcorée de ces groupes qui en ferait des auxiliaires, ou des alternatives, plus légitimes aux forces de sécurité étatiques. En raison de leur nature intrinsèquement ambiguë et fluide, il importe de s’abstenir de les inclure dans les programmes des donateurs.