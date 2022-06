Transcription de la conférence de presse de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita, le 1er Juin 2022 à Goma

La conférence de presse de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita, était modérée à partir de Kinshasa par Mathias Gillmann, porte-parole de la MONUSCO.

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC [Bintou Keita] :

Merci.

Bonjour aux auditeurs de Radio Okapi et bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, Twitter et Instagram.

Je viens de passer maintenant plus de 10 jours à Goma – engagée, tout comme la Mission que je dirige, aux côtés de l’armée congolaise pour faire face aux attaques du M23 et à leurs conséquences sur la protection des civils.

Je voudrais d’emblée lancer un appel clair à la désescalade, à l’apaisement et à la retenue. Les violences qui ont secoué les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo ne profitent à personne. Les attaques, les tensions, la désinformation ne font qu’ajouter de l’instabilité à l’instabilité, du désordre au désordre et de la souffrance à la souffrance.

Plus de 70 000 personnes ont été déplacées par la violence depuis le 19 mai. Des centaines ont traversé la frontière avec l’Ouganda pour chercher asile.

Pour la première catégorie de personnes, puisque notre focalisation est de ce côté de la frontière, les Nations Unies se mobilisent pour leur apporter une assistance humanitaire, en eau et en nourriture notamment. Mais le plus important pour ces personnes, c’est de rétablir la sécurité dans les zones où elles habitent afin qu’elles puissent reprendre le cours de leur vie.

Avec nos partenaires de l’armée congolaise, nous sommes parvenus à ramener un calme très relatif dans les deux territoires. Mais nos efforts doivent se poursuivre pour régler le problème M23 une bonne fois pour toute.