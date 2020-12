Transcription de la conférence de presse ONE UN en RDC, le 9 décembre 2020 à Kinshasa

La conférence de presse des Nations Unies était animée à partir de Kinshasa par Mathias Gillmann, porte-parole de la MONUSCO par intérim et coordonnateur du Groupe de communication des Nations Unies et depuis Goma, le Lieutenant-colonel Tabore Haidara Moctar, porte-parole militaire de la MONUSCO.

Porte-parole de la MONUSCO par intérim [Mathias Gillmann] : Bonjour à tous, merci aux auditeurs de Radio Okapi pour leur fidélité et bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo.

Avec nous depuis Goma : le porte-parole militaire de la Mission, le Lieutenant-Colonel Tabore Haidara Moctar ; et à mes côtés ici à Kinshasa, le Directeur du Bureau conjoint aux droits de l’homme, Aziz Thioye, à la veille de la Journée internationale des droits de l’homme. Nous sommes également connectés aujourd’hui avec notre Bureau à Bunia.

Je voudrais commencer par vous dire que la Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et Cheffe de la MONUSCO, Leila Zerrougui, condamne les incidents violents qui ont eu lieu ces derniers jours dans l’enceinte et autour du Palais du Peuple à Kinshasa.

Ces incidents constituent une atteinte inacceptable à l’état de droit et aux institutions congolaises. La Représentante spéciale appelle tous les représentants des partis politiques et leurs militants au calme et à la responsabilité. Elle réitère la nécessité d’une résolution rapide et pacifique de la crise politique en RDC. Une crise qui, si elle persistait, pourrait avoir des répercussions sérieuses sur la situation économique et sécuritaire du pays. La République démocratique du Congo a besoin d’institutions stables et fonctionnelles se remettant au travail le plus vite possible et se concentrant sur le relèvement économique national et la stabilisation de l’est du pays.

Dans sa présentation du dernier rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité lundi 7 décembre, la Représentante spéciale a souligné que la MONUSCO a rencontré au cours du mois dernier de nombreux représentants des forces politiques et de la société civile pour les encourager à résoudre leurs différends par le dialogue, et éviter toutes provocations susceptibles d’inciter à la violence. La Mission a également souligné la nécessité de concentrer leurs efforts pour trouver un accord sur les politiques de stabilisation et les réformes institutionnelles essentielles à l’amélioration de la sécurité et de la vie quotidienne des Congolais. La MONUSCO continuera à faire usage de ses bons offices pour faciliter une résolution rapide et pacifique de cette situation.