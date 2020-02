Transcription de la conférence de presse ONE UN en RDC, le 12 février 2020 à Kinshasa

La conférence de presse des Nations Unies était animée à partir de Kinshasa par Mathias Gillmann, porte-parole de la MONUSCO par intérim et coordonnateur du Groupe de communication des Nations Unies et depuis Goma, le Lieutenant-colonel Claude Raoul Djehoungo, porte-parole militaire de la MONUSCO.

Porte-parole de la MONUSCO par intérim [Mathias Gillmann] : Bonjour à tous, merci aux auditeurs de Radio Okapi pour leur fidélité et bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo.

Avec nous depuis Goma : le porte-parole militaire de la Mission, le Lieutenant-Colonel Claude Raoul Djehoungo ; et à mes côtés ici à Kinshasa, le Représentant de l’UNICEF, Edouard Beigbeder.

D’abord, je voulais vous indiquer, comme vous l’avez certainement vu, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rencontré le Président Felix Tshisekedi, en marge du sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba. Ils ont évoqué la situation politique et sécuritaire dans le pays et la région, ainsi que le soutien de la MONUSCO en matière de gouvernance, de sécurité et de protection des civils.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerrougui, a conclu hier une visite de deux jours dans les Kasaï, à Kananga et Tshikapa.

Elle était accompagnée notamment de son adjoint, le Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire, David McLachlan-Karr, pour des discussions axées sur les priorités de la MONUSCO pour le renforcement de l’autorité de l’Etat et des fonctions régaliennes de l’Etat, c’est-à-dire la police, justice et administration pénitentiaire en particulier – ainsi que pour la réintégration des anciens membres de groupes armés.

La Représentante a rencontré le gouverneur du Kasaï Central, Martin Kabuya Mulamba Kabitanga, ainsi que le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Pieme Tutokot, et elle a également rencontré des représentants de la société civile et de la communauté humanitaire. Justice, police et réconciliation sont fondamentales pour pouvoir accompagner les Kasaï sur la voie du développement.

Mme Zerougui a également visité le centre Mpokolo Wa Muyo à Kananga qui a accueilli de nombreux enfants associés à la milice des Kamwina Nsapu et travaillé à leur réunification avec leurs familles et à leur réintégration dans les communautés. C’est un centre qui est d’ailleurs soutenu par l’UNICEF.