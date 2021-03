Transcription de la conférence de presse de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita, le 17 Mars 2021 à Kinshasa

La conférence de presse de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita, était modérée par Mathias Gillmann, porte-parole de la MONUSCO.

Porte-parole de la MONUSCO [Mathias Gillmann] : Bonjour à tous, merci de votre présence.

Merci d’être présents pour cette conférence de presse, effectivement la première conférence de presse de Bintou Keita, en tant que Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et Cheffe de la MONUSCO. Elle est accompagnée aujourd’hui de ses deux adjoints : David McLachlan-Karr qui est Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire et Khassim Diagne, qui vient de nous rejoindre pour prendre la tête de la Protection et des Opérations. Nous sommes connectés avec Goma et Beni, donc nous aurons l’occasion de poser quelques questions. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Keita pour sa déclaration.

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC [Bintou Keita] : Merci beaucoup d’être avec moi ce matin dans cette première interaction. Bien que je dois dire que depuis mon arrivée, j’ai eu beaucoup de curiosité pour me poser plein de questions. Et à chaque fois, j’ai dû limiter le temps d’interaction. J’ai déjà entendu hier, lorsque nous quittions, je crois, le Parlement, des journalistes qui ont dit : « Nous vous attendons aujourd’hui ».

Chers auditeurs de Radio Okapi, chers membres de la presse, chers internautes qui nous suivez à travers les plateformes digitales, c’est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd’hui dans mes nouvelles fonctions dans ce magnifique pays qu’est le Congo. Et d’ailleurs, quand je suis entrée, il y avait de la musique [congolaise] et j’avais envie un peu de bouger un peu au son de cette musique. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au peuple et Gouvernement congolais pour le chaleureux accueil qui m’a été réservé depuis mon arrivée il y déjà deux semaines.

Je voudrais avant tout rendre hommage à ma prédécesseur et amie, Leila Zerrougui. Je salue son courage et sa détermination, et je voudrais exprimer toute ma fierté de succéder à une autre femme africaine que j’admire et dont je salue le travail et l’engagement. Et je rappelle que nous sommes aussi dans le mois de célébration de la femme. Il n’y a pas si longtemps, nous étions au 8 mars.

Je rends hommage également aux vaillants collègues de la MONUSCO qui l’ont soutenue dans son travail et qui ont permis la réalisation de beaucoup de progrès dans le mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité des Nations unies à savoir grosso modo appuyer les efforts du Gouvernement congolais à mieux protéger les civils dans les zones de conflit dans les provinces de l’Est du pays et d’autre part contribuer aux efforts visant à restaurer graduellement l’autorité de l’Etat dans ces zones.

Je viens donc en République démocratique du Congo avec un sens aigu de la responsabilité qui est la mienne, des défis qui m’attendent et pleinement consciente des attentes des autorités congolaises mais aussi des aspirations de la population congolaise.

Dès mon arrivée au début de ce mois à Kinshasa, j’ai eu l’honneur de rencontrer Son Excellence le Président de la République Félix Tshisekedi ainsi que la Ministre des affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza. Je viens également de conclure une visite à l’est, à Goma, Bukavu, Bunia et Beni, où j’ai pu rencontrer les autorités provinciales, les acteurs de la société civile, ainsi que le personnel de la MONUSCO et nos partenaires sur les questions humanitaires et de développement.

Je viens l’esprit ouvert, prête à travailler avec toutes les bonnes volontés, pour voir comment la MONUSCO et l’équipe pays des Nations Unies peuvent continuer à soutenir au mieux les efforts du gouvernement et de la société civile pour la stabilisation de la RDC, et accompagner le pays sur la voie d’une paix et d’un développement durables.

Je veux vous assurer de mon engagement total pour une MONUSCO aussi efficace, réactive et proactive que possible, au plus près des populations qui continuent de souffrir de la violence armée. C’est le lieu pour moi de m’incliner et d’avoir une pensée pieuse pour les victimes des attaques barbares qui perdurent dans les territoires de Beni, d’Irumu, de Djugu, de Mahagi… je pense aux populations prises aux pièges de combats quotidiens entre groupes armés dans le Petit Nord, dans les HautsPlateaux et dans certaines zones du Tanganyika… rien, vraiment rien ne saurait justifier cette violence qui touche en premier lieu les femmes et les enfants.

Dans l’attente de solutions durables à cette violence, je puis vous rassurer que les Nations Unies sont mobilisées pour apporter une aide d’urgence aux populations déplacées et réfugiées, et pour accompagner les efforts à long terme des institutions congolaises dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, des droits de l’homme et de la résilience. Notre action s’inscrit dans un cadre d’appui aux institutions congolaises et non de substitution à celles-ci. En retour, nous comptons sur tous les Congolais à comprendre également les limites de notre action et, ce faisant, à nous soutenir dans notre modeste contribution.

Il y a évidemment des voix discordantes à notre action qui nous font remarquer que la MONUSCO est là depuis plusieurs années et n’a pas pu apporter des solutions pérennes aux conflits, surtout ceux qui perdurent dans certaines provinces de l’est du pays.

Loin de moi l’idée de prétendre que tout a été réussi et que la Mission a toujours été à la hauteur des attentes de la population. Il y a bien sûr des défis et des difficultés énormes qui nous restent à surmonter.

Mais je voudrais insister aujourd’hui aussi sur les raisons d’espérer, sur les progrès réalisés : l’autorité de l’Etat continue d’avancer et de s’ancrer dans plusieurs endroits du pays, tout comme la lutte contre l’impunité, en particulier en matière de justice militaire.

La violence armée, aussi virulente et inquiétante soit-elle à l’est du pays, est contenue dans ces provinces et c’est pourquoi notre stratégie de transition prévoit de recentrer nos efforts et nos moyens dans ces zones.

Autre point positif : le dialogue politique qui a connu quelques perturbations par le passé mène son bout de chemin même s’il faut préserver et consolider les acquis encore fragiles. L’ensemble des acteurs politiques congolais peuvent compter sur nos bons offices.

Nous sommes ici pour continuer d’accompagner l’autorité de l’Etat et le renforcement de ses fonctions régaliennes – police, armée et justice – sur tout le territoire de ce pays plein de potentialités.

Pour y parvenir, il nous faut jouer collectif : au niveau de la MONUSCO, cela veut dire maintenir la pression militaire sur les groupes armés qui menacent les populations, accompagner le déploiement des institutions congolaises, et s’attaquer aux causes profondes des conflits. Cela veut dire aussi travailler de façon étroite avec les autorités nationales et provinciales, et toutes les forces vives de la Nation.

Car les Congolaises et les Congolais sont la principale richesse de ce pays - femmes, hommes et enfants, dont le potentiel immense est constamment entravé par les poches de conflit qui subsistent.

C’est pour eux que je me battrai à la tête de cette Mission avec mes collaborateurs ici présents et toute l’équipe (ceux qui ne sont pas dans cette salle mais aussi ceux qui sont dans cette salle), et par le biais des autorités congolaises, que je vais travailler pour un Congo stable, pacifique et prospère.

Merci de votre aimable attention.