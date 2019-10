Transcription de la conférence de presse de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerrougui, le 3 octobre 2019 à Kinshasa

La conférence de presse de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerrougui, était modérée par Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.

Porte-parole de la MONUSCO [Florence Marchal] : Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette conférence de presse spéciale des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il s’agit en effet d’une rencontre entre vous, les journalistes ici à Kinshasa, et la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la MONUSCO, Mme Leila Zerrougui qui revient de New York où elle s’était rendue à l’occasion du débat général annuel de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure. Madame Zerrougui va tout d’abord partager avec vous quelques remarques et puis, ce sera la traditionnelle session des questions et des réponses. Sans plus tarder, Madame la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe de la MONUSCO, la parole est à vous.

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC [Leila Zerrougui] :

Merci beaucoup. Merci d’être là, c’est toujours un plaisir d’échanger avec vous. Je n’ai malheureusement pas cette possibilité avec vous, [à cause de] de l’agenda, comme vous le savez. Entre septembre et décembre, ce sont toujours les précipitations de tous les chantiers, mais c’est toujours un plaisir.

Comme l’a dit Florence, je viens de revenir, j’étais bien évidemment à la 74e session de l’Assemblée générale, la semaine du 23 septembre jusqu’à la fin septembre, c’est la semaine de ce qu’on appelle le « High Level segment » ou le segment de haut niveau, où les chefs d’Etat, les chefs de gouvernements ou les ministres des Affaires étrangères, selon la représentation des pays, se retrouvent à New York pour échanger sur ce qui se passe dans le monde, leurs priorités et ce qu’ils attendent des Nations Unies.

C’est une semaine qui a été très chargée parce que beaucoup de chefs d’Etat étaient présents. Comme vous le savez, le président de la RDC était présent aussi. Il a eu une activité intense. J’ai eu le plaisir et l’honneur de partager avec lui d’abord, la réunion avec le Secrétaire général, bien évidemment, mais aussi des évènements ont été organisés soit par la RDC, soit par des partenaires de la RDC, soit par les Nations Unies sur la RDC, et le président [de la RDC] a honoré de sa présence ces événements sur la paix et la sécurité, sur les investissements, sur la situation dans la région des Grands lacs. Il a eu bien évidemment aussi des bilatéraux auxquels je n’étais pas associée mais qu’il a eus avec des représentants des pays partenaires au niveau de ces réunions où il y avait des chefs d’Etat de la région, des chefs d’Etat du monde, des représentants de beaucoup de pays, des organisations régionales et sousrégionales