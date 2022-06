Termes de Référence de la Recherche, Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika - DRC2204, Juin 2022, Version 1

Objectif général

Mettre à disposition de la communauté humanitaire des données permettant l’identification de la nature et de la sévérité des besoins humanitaires des populations dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika en RDC, par zone géographique et groupe de population afin d’informer le cycle de programmation humanitaire (HPC) 2023

Objectif(s) spécifique(s)

1 . Mieux comprendre les conditions de vie des populations affectées par la crise humanitaire prolongée dans l’ensemble des 45 zones de santé des provinces du Sud-Kivu (34) et du Tanganyika (11) ;

2 . Mettre à disposition de la communauté humanitaire des données représentatives permettant d’informer la sévérité sectorielle et intersectorielle des besoins pour chacune des 45 zones de santé des provinces du Sud-Kivu (34) et du Tanganyika (11) ;

3 . Mettre à disposition de la communauté humanitaire des données afin de mieux comprendre les variations et les différences en matière de sévérité des besoins existantes entre les différents groupes de populations ciblés (ménages non déplacés, ménages déplacés internes, ménages retournés) au niveau des 15 territoires des provinces du Sud-Kivu (9) et du Tanganyika (6) ;

4 . Mieux comprendre les facteurs sous-jacents expliquant la sévérité des besoins entre les différentes zones et groupes de populations évalués.

Questions de recherche

1 . Quel est le niveau d’accès aux services de base (eau potable, installations sanitaires et d’hygiène de base, soins de santé essentiels, éducation…), de besoins et de vulnérabilité indépendamment du groupe démographique pour chaque zone de santé et pour chaque secteur ?

2 . Quel est le niveau d’accès aux services de base, de besoins et de vulnérabilité pour chaque groupe de population par territoire et par secteur ?

3 . Quelle est la situation nutritionnelle dans les zones de santé ?

4 . Quels sont les facteurs sous-jacents pouvant contribuer à la sévérité des besoins par zone et groupe de population ?

5 . Quelles sont les différences observées entre les différents groupes de population et les différentes zones ?

6 . Dans quelle mesure les populations affectées ont elles accès à une assistance adaptée à leurs besoins ?