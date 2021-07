Termes de Référence de la Recherche : Évaluation Multi-Sectorielle des Besoins, DRC2102 République Démocratique du Congo (RDC) - juin 2021, Version 1

Justification

La recrudescence constante des conflits inter-ethniques, l'activisme des groupes armés ou groupes étrangers, ainsi que les catastrophes naturelles sont autant de facteurs qui contribuent à exacerber les besoins humanitaires des populations vivant à l’Est de la RDC. En 2020, plus de 21.8 millions de congolais font face à des besoins humanitaires modérés et sévères. Environ 5,2 millions de personnes déplacées internes (PDI) sont rapportées dans 14 provinces des 26 provinces de la RDC, selon des données confirmées au cours des deux dernières années (de septembre 2018 à août 2020). Le Tanganyika fait partie des 5 Provinces du pays qui enregistre le plus grand nombre de personne déplacées (469 000 déplacés internes, soit 9 pour cent du total des personnes déplacées). Les questions de protection sont centrales, et affectent particulièrement les déplacés et les populations les plus marginalisées.

Informer la planification opérationnelle et stratégique en RDC reste très difficile car l’étendue du territoire, les problèmes d'accessibilité et de sécurité empêchent la collecte systématique de données. Si certains acteurs humanitaires recueillent des données pour étayer leur programmation, celles-ci sont souvent spécifiques à une intervention, un lieu ou un secteur. Le manque de données prévisibles et cohérentes nuit à la capacité des acteurs humanitaires à revoir leur approche pour répondre au mieux aux besoins des populations vulnérables et d’adapter la réponse aux réalités rencontrées par les communautés. Cette évaluation, mise en place conjointement avec OCHA, vise à mettre à la disposition de la communauté humanitaire des informations multi-sectorielles actualisées comparables entre zones et entre groupes de population (hôtes, déplacées internes et retournées), participant ainsi à un renforcement du potentiel analytique basé sur l’évidence, favorisant une prise de décisions et une planification humanitaire informée. Un sous-groupe de l’IMWG dédié au MSNA a été créé afin de travailler de concert avec tous les clusters et de soutenir la mise en place des ateliers d’analyse conjoint une fois les données analysées. Dans le cadre de ce premier MSNA en RDC, le pilote sera réalisé dans la province du Tanganyika, situé à l’est de la RDC. La sélection de la province du Tanganyika comme lieu prioritaire pilote s’est basée sur la gravité des besoins qui y ont été identifiés dans la 18e analyse de l’IPC ainsi que sur les taux de mortalité très élevés mis en évidence dans les enquêtes SMART de début 2019. L'objectif de cette année pilote sera également d'évaluer i) la faisabilité opérationnelle, ii) la valeur ajoutée et iii) les enseignements tirés pour une possible expansion de la couverture du MSNA pour les années suivantes (via notamment un atelier de leçons apprises organisé à la fin du processus HNO/HRP 2021).