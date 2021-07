Termes de Référence de la Recherche : Camp Profiling, DRC2004 République Démocratique du Congo - 17 aout 2020, V 01

2. Justification

2.1. Justification

La République Démocratique du Congo (RDC) demeure confrontée à une crise humanitaire aigüe et complexe.

En particulier, l’insécurité accrue qui marque l’Est du pays depuis plusieurs années est à l’origine de mouvements de populations qui font de la RDC le pays en Afrique avec le plus de personnes déplacées internes (PDI) : plus de 5,5 millions4. Bien que près de 90% de ces PDI s’installent dans des familles d’accueil, ceux qui arrivent dans des communautés déjà surchargées, saturées par le volume et la fréquence des déplacements, s’installent dans des sites de déplacés. C’est le cas dans les provinces le plus frappées par les violences continues : l’Ituri, le Nord Kivu et le Tanganyika. En Ituri, ou la détérioration de la situation sécuritaire depuis le début de 2020 complique l’accès humanitaire, plus de 170 000 déplacés sont localisés dans 63 sites répartis dans les territoires de Djugu, Irumu, Mambasa, Aru et Mahagi5 au mois de Juin. Les dynamiques d’accès aux sites dans cette région sont marqués par une arrivée récente et une surpopulation des sites ou les nouveaux arrivés ont des besoins multisectoriels urgents6. Au Nord Kivu et au Tanganyika, la situation autour des sites peut être considérée comme relativement plus stable. Au Nord Kivu, une étude faite en 2019 a montré que 75% des déplacés souhaitent quitter le site, et pour la plupart (54%) ceci afin de s’installer dans les communautés aux alentours du site7. Au Tanganyika, la plupart des déplacés dans les sites sont des déplacés de longue durée (depuis 2016 ou 2017) ou le plan opérationnel régional note que le « manque de ressources disponibles n’a plus permis de répondre aux besoins criants des personnes déplacées dans les sites »8. Les sites officiels sont sous la gestion officielle de l’OIM, de l’UNHCR et de leur contrepartie gouvernementale, le Comité Nationale pour les Réfugiés (CNR).

En conséquence au contexte ci-dessus, le secteur CCCM, qui n’a pas de représentation au niveau national mais une présence régionale dans chacune des 3 provinces, cherche à mettre en œuvre une stratégie de gestion des sites adaptée au contexte de chaque région. Au Nord Kivu et au Tanganyika, l’intégration des sites dans la communauté hôte, l’autogestion des sites (appelés sites-villages), la fermeture des sites quand ils ne sont plus nécessaires etc. est mise en avant là ou possible, ce qui renforce d’autant plus le besoin d’avoir une bonne compréhension des besoins, intentions de mouvements, infrastructures et mécanismes efficaces dans ces sites. En Ituri où le contexte est plus fluide, la stratégie du secteur CCCM doit être élaborée en intégrant les besoins immédiats des déplacés.

Pour la mise en œuvre efficace de ces stratégies, le secteur CCCM a exprimé dans les objectifs spécifiques des documents stratégiques le besoin d’accès à de l’information fiable. Par exemple, la stratégie CCCM Nord Kivu note que « Le manque d’information fiable et régulière sur la situation de protection et les besoins ne permet pas d’atteindre de manière efficace les personnes affectées les plus vulnérables, les rendant encore plus vulnérables et sujettes à des risques de protection ultérieurs ; la réponse reste inadéquate. En général, les personnes affectées manquent d’information et ont des difficultés d’accès aux services et opportunités existantes. »9 De plus, une des activités du GT CCCM intégrée dans le Plan de Réponse Humanitaire Covid prévoit « l’Identification des zones les plus à risque dans les sites et les centres collectifs et cartographie des points d’eau et infrastructures communautaires existantes pour prévoir la décongestion et l’ajout de points d’hygiène et d’assainissement »10, dans les trois provinces.

Afin de subvenir à ces besoins d’information, REACH, à travers le financement ECHO du PPP, propose une évaluation multisectorielle des besoins des PDI dans les sites identifiés comme prioritaires par le CCCM, une analyse des dynamiques d’accès et de départ de ces sites, ainsi qu’une cartographie des infrastructures communautaires (latrines, points d’eau, centres de santé, écoles, etc.). Ces évaluations fonctionneront en complément au monitoring effectué par les équipes OIM-DTM qui donnent une vue d’ensemble de tous les sites dans une région, à travers une mise à jour régulière (tous les trois ou six mois) de la situation telle qu’expliquée par des informateurs clés. Ces informations, ainsi que le jugement expert de l’UNHCR, l’OIM et le groupe CCCM avec la CNR, permettront d’identifier les sites prioritaires aux évaluations REACH.